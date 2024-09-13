Arkade Developers: 16 सितंबर को खुल रहा है IPO, ग्रे मार्केट में जबरदस्त बज!

भारतीय शेयर बाजार फिलहाल अपने ऑलटाइम हाई के आसपास चल रहा है। ऐसे में कई कंपनियां अपना IPO (इनिशियल पब्लिक ऑफर) लाकर इसे भुनाने की कोशिश कर रही हैं। सोमवार यानि 16 सितंबर 2024 को भी एक और कंपनी IPO के बाजार में दस्तक देने जा रही है। आइये इस IPO और ग्रे मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारियां जानते हैं।

अहम तारीख

Arkade Developers Ltd. का IPO सब्सक्रिप्शन के लिए सोमवार को खुलेगा और 19 सितंबर को बंद होगा। इस IPO के जरिए कंपनी की ₹410 करोड़ जुटाने की योजना है। IPO का प्राइस बैंड ₹121-128 प्रति शेयर तय किया गया है। निवेशकों के लिए एक न्यूनतम एक लॉट में 110 शेयर है। लिस्टिंग के बाद अपर प्राइस बैंड के हिसाब से कंपनी मार्केट कैप ₹2,376 करोड़ हो जाएगी। IPO का अलॉटमेंट 20 सितंबर 2024 को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। आर्केड डेवलपर्स IPO BSE और NSE पर लिस्ट होगा। जिसकी अस्थायी लिस्टिंग तारीख 24 सितंबर, 2024 निर्धारित की गई है।

पब्लिक इश्यू के जरिए कंपनी ₹410 करोड़ के फ्रैश शेयरों की पेशकश करेगी, जिसमें कोई ऑफर-फॉर-सेल (OFS) शामिल नहीं है। कंपनी ने पहले ही एक प्री-IPO प्लेसमेंट राउंड के जरिए से ₹20 करोड़ जुटा लिए हैं। इस प्रस्ताव के लगभग 50% या ₹204 करोड़ के वैल्यू शेयर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स (QIB) के लिए आरक्षित हैं, जबकि प्रस्ताव के 15% या ₹61 करोड़ वैल्यू के शेयर नॉन-इंस्टिट्यूशनल निवेशकों के लिए आरक्षित हैं। वहीं ₹143 करोड़ वैल्यू या IPO के 35% शेयर रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित हैं।

पैसे का इस्तेमाल

इस फंड का इस्तेमाल कंपनी मौजूदा और आने वाले प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट और भविष्य की रियल एस्टेट परियोजनाओं की अधिग्रहण और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

कंपनी के फंडामेंटल

Arkade Developers Ltd. एक तेजी से बढ़ती रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है। जिसकी मुंबई में महत्वपूर्ण उपस्थिति है। 31 जुलाई 2023 तक इसने 1.80 मिलियन वर्ग फुट रेजिडेंशियल संपत्ति विकसित की है। 2017 से लेकर वित्त वर्ष 2023 के पहले क्वार्टर तक कंपनी ने 1,040 रेजिडेंशियल्स यूनिट्स लॉन्च की हैं और महाराष्ट्र के मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (MMR) में विभिन्न बाजारों में 792 रेजिडेंशियल्स यूनिट्स बेची हैं।

Arkade Developers Ltd. के रेवेन्यू पर नजर डालें तो वित्तीय वर्ष 2023 में ₹224 करोड़, 2022 में ₹237 करोड़ और 2021 में ₹113 करोड़ रहा है। यूनिस्टोन कैपिटल एकमात्र बुक-रनिंग लीड मैनेजर (BRLM) है, जबकि बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड प्रस्ताव के लिए रजिस्ट्रार है।

GMP

ग्रे मार्केट में इश्यू प्राइस से 49% के प्रीमियम यानि 63 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन आपको जानकारी दे दें कि ग्रे मार्केट में कीमत लगातार बदलती रहती है।