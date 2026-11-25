डिफेंस सेक्टर की कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स (Apollo Micro Systems) के शेयर पर आने वाले दिनों में निवेशकों की खास नजर रह सकती है। कंपनी को MSCI इंडिया स्मॉलकैप इंडेक्स में शामिल किया जा रहा है। यह बदलाव सोमवार, 30 नवंबर 2026 को शेयर बाजार बंद होने के बाद लागू होगा और 1 दिसंबर से प्रभावी होगा।

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इंडेक्स में शामिल होने के चलते इसे ट्रैक करने वाले पैसिव फंड्स की ओर से कंपनी के शेयरों में खरीदारी देखने को मिल सकती है। खास बात यह है कि कंपनी ने हाल ही में अपने इतिहास के सबसे शानदार तिमाही नतीजे पेश किए हैं और उसका ऑर्डर बुक भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है।

बीएसई पर स्टॉक दोपहर 2 बजे तक 1.84% या 7.85 रुपये गिरकर 417.75 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और एनएसई पर स्टॉक 1.76% या 7.50 रुपये टूटकर 417.85 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

30 नवंबर को क्यों रहेगी शेयर पर नजर?

MSCI ने 11 नवंबर को अपने नवंबर रिव्यू के नतीजों का ऐलान किया था। इसके तहत अपोलो माइक्रो सिस्टम्स को MSCI इंडिया स्मॉलकैप इंडेक्स में शामिल करने का फैसला लिया गया है।

दरअसल, MSCI इंडेक्स को ट्रैक करने वाले पैसिव फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में इंडेक्स के बदलावों के मुताबिक फेरबदल करना होता है। ऐसे में 30 नवंबर को कारोबार के आखिरी मिनटों में कंपनी के शेयरों में इन फंड्स की ओर से खरीदारी देखने को मिल सकती है।

इसके अलावा इंडेक्स में शामिल होने से कंपनी की पहचान MSCI बेंचमार्क को फॉलो करने वाले वैश्विक निवेशकों के बीच भी बढ़ सकती है।

कंपनी ने पेश किए थे रिकॉर्ड तिमाही नतीजे

चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में अपोलो माइक्रो सिस्टम्स का ऑपरेशनल रेवेन्यू सालाना आधार पर 72.3 फीसदी बढ़कर 388.15 करोड़ रुपये पहुंच गया। पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 225.26 करोड़ रुपये था। वहीं, जून तिमाही के मुकाबले रेवेन्यू में 54.5 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 53.7 फीसदी बढ़कर 46.15 करोड़ रुपये पहुंच गया। तिमाही आधार पर मुनाफे में 83 फीसदी का उछाल दर्ज किया गया है।

अन्य आय को छोड़कर कंपनी का EBITDA सालाना आधार पर 87.8 फीसदी बढ़कर 111.18 करोड़ रुपये पहुंच गया। जून तिमाही के मुकाबले यह दोगुने से भी ज्यादा रहा है। रेवेन्यू के मुकाबले ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अधिक तेजी कंपनी के मार्जिन में सुधार का संकेत देती है।

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वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर के दौरान कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्यू 78.2 फीसदी बढ़कर 639.44 करोड़ रुपये पहुंच गया।

1,765 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड ऑर्डर बुक

30 सितंबर 2026 तक अपोलो माइक्रो सिस्टम्स का कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक 1,765 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। पहली छमाही के रेवेन्यू और मौजूदा कारोबार की रफ्तार के आधार पर देखें तो कंपनी के पास एक साल से भी ज्यादा समय के कारोबार के बराबर ऑर्डर मौजूद हैं।