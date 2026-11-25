देश में पेंशन फंड के निवेश से जुड़े नियमों में जल्द बड़ा बदलाव हो सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) निवेश के मौजूदा नियमों में बदलाव करने पर विचार कर रही है। इसके तहत पेंशन फंड को शेयर बाजार समेत निवेश के अन्य विकल्पों में पैसा लगाने की ज्यादा छूट मिल सकती है। देश में करीब 18.29 लाख करोड़ रुपये की रिटायरमेंट संपत्ति है। पेंशन रेगुलेटर मार्च तक एक समिति की सिफारिशों पर फैसला ले सकता है।

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250 की जगह 300 शेयरों में निवेश का विकल्प

PFRDA के चेयरपर्सन शिवसुब्रमण्यम रमण ने ब्लूमबर्ग के साथ बातचीत में बताया कि फिलहाल पेंशन फंड के पास 250 शेयरों में निवेश करने का विकल्प है। अब इस संख्या को बढ़ाकर 300 करने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि, उन्होंने कहा कि इस बदलाव को लेकर सावधानी बरती जाएगी।

नए नियमों का मकसद पेंशन फंड मैनेजर्स को निवेश के ज्यादा विकल्प देना है, ताकि वे बेहतर रिटर्न हासिल करने की संभावनाएं तलाश सकें।

प्राइवेट इक्विटी में भी निवेश की तैयारी

रमण के मुताबिक, प्राइवेट इक्विटी और प्राइवेट क्रेडिट में निवेश की संभावनाएं नजर आ रही हैं। इसके अलावा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स (AIF) और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग को भी निवेश के नए विकल्पों के तौर पर देखा जा रहा है।

PFRDA की ओर से गठित समिति अपनी सिफारिशें पहले ही सौंप चुकी है। इन सिफारिशों में ज्यादा रिटर्न देने की क्षमता रखने वाले निवेश विकल्पों पर विशेष जोर दिया गया है।

कम रेटिंग वाले बॉन्ड में भी निवेश की तैयारी

पेंशन रेगुलेटर BBB जैसी कम क्रेडिट रेटिंग वाले बॉन्ड में भी निवेश की अनुमति देने पर विचार कर रहा है। इसके लिए नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (NaBFID) के साथ बातचीत चल रही है।

यह संस्था क्रेडिट एन्हांसमेंट के जरिए कम रेटिंग वाले बॉन्ड की क्रेडिट रेटिंग बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। इससे पेंशन फंड के लिए BBB और BBB+ रेटिंग वाले इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में निवेश का रास्ता खुल सकता है। रमण का कहना है कि क्रेडिट एन्हांसमेंट की मदद से ऐसे बॉन्ड में निवेश करना सुरक्षित हो सकता है।

ऑस्ट्रेलिया के पेंशन सिस्टम का दिया उदाहरण

पेंशन रेगुलेटर समिति की सिफारिशों के आधार पर अनलिस्टेड एसेट्स में निवेश से जुड़े नियमों की भी समीक्षा करेगा। रमण ने ऑस्ट्रेलिया के पेंशन सिस्टम का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां करीब 72 फीसदी संपत्ति ग्रोथ एसेट्स में निवेश की गई है। इसमें से लगभग आधा निवेश अनलिस्टेड एसेट्स में है।

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भारत में रिटायरमेंट के लिए जमा होने वाली रकम लगातार बढ़ रही है। ऐसे में शेयर बाजार, प्राइवेट मार्केट और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े निवेश पर मौजूदा पाबंदियों को कम करने से पेंशन फंड मैनेजर्स को बेहतर रिटर्न की संभावनाएं तलाशने में मदद मिल सकती है। हालांकि, इन प्रस्तावों पर अभी अंतिम फैसला होना बाकी है।