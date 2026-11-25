TVS Raider 125 vs Bajaj Pulsar 125 Comparison: अगर आप एक लाख रुपये के आसपास नई बाइक खरीदने की सोच रहे हैं, तो TVS Raider 125 और Bajaj Pulsar 125 आपके लिए अच्छे विकल्प हो सकते हैं। दोनों बाइक्स स्पोर्टी लुक और आधुनिक फीचर्स के साथ आती हैं। लेकिन इंजन, कीमत, माइलेज और सुरक्षा के मामले में दोनों के बीच कई अंतर हैं। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि आपके लिए कौन सी बाइक बेहतर हो सकती है।

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कीमत में कौन सी बाइक सस्ती?

Bajaj Pulsar 125 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 94,490 रुपये है। इसके Single Seat TFT वेरिएंट की कीमत 1,01,193 रुपये और Split Seat TFT वेरिएंट की कीमत 1,02,525 रुपये है। वहीं टॉप Premium Split Seat TFT वेरिएंट 1,04,564 रुपये में आता है।

TVS Raider 125 भी Drum, Single Seat, Split Seat, iGO और TFT समेत कई वेरिएंट्स में उपलब्ध है। हालांकि, उपलब्ध TVS ब्रोशर में इसकी कीमत नहीं दी गई है। इसलिए खरीदने से पहले दोनों बाइक्स की मौजूदा एक्स-शोरूम और ऑन-रोड कीमत जरूर जांचें।

इंजन और पावर में कौन आगे?

नई Bajaj Pulsar 125 में 124.58cc का एयर-कूल्ड इंजन मिलता है, जो करीब 11.8 से 11.9 bhp की पावर और 11.4 Nm का टॉर्क देता है।

वहीं TVS Raider 125 में 124.8cc का इंजन है, जो लगभग 11.22 bhp की पावर देता है। इसके प्रमुख वेरिएंट्स में 11.75 Nm का टॉर्क मिलता है।

इस तरह Pulsar पावर में थोड़ी आगे है, जबकि Raider के प्रमुख वेरिएंट्स में टॉर्क ज्यादा मिलता है। दोनों बाइक्स में पांच-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है।

वजन और राइडिंग में क्या अंतर?

नई Pulsar 125 में डायमंड फ्रेम और रियर मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। इसका वजन करीब 131 किलोग्राम बताया गया है।

दूसरी तरफ TVS Raider का वजन वेरिएंट के अनुसार 123 से 125 किलोग्राम है। यानी Raider करीब 6 से 8 किलोग्राम हल्की है। इससे शहर के ट्रैफिक में बाइक संभालना आसान हो सकता है।

फीचर्स में कौन ज्यादा बेहतर?

TVS Raider के टॉप वेरिएंट में TFT डिस्प्ले, वॉयस असिस्ट, कॉल मैनेजमेंट, नेविगेशन और नोटिफिकेशन जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसमें राइड मोड्स की सुविधा भी दी गई है।

वहीं Pulsar 125 के महंगे वेरिएंट्स में TFT डिस्प्ले, Bluetooth कनेक्टिविटी और नेविगेशन जैसे फीचर्स मिलते हैं। दोनों बाइक्स में फीचर्स वेरिएंट के हिसाब से बदलते हैं।

सुरक्षा और ब्रेकिंग में कौन आगे?

TVS Raider के TFT DD और SXC DD वेरिएंट्स में आगे और पीछे डिस्क ब्रेक के साथ सिंगल-चैनल ABS मिलता है। वहीं उपलब्ध जानकारी के मुताबिक Pulsar 125 में फ्रंट डिस्क, रियर ड्रम और कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है।

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इस मामले में Raider के ABS वाले वेरिएंट्स को बढ़त मिलती है, क्योंकि ABS अचानक ब्रेक लगाने पर पहिये को लॉक होने से बचाने में मदद करता है।

माइलेज और फ्यूल टैंक

TVS Raider में 10 लीटर और Pulsar 125 में 11 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। TVS अपनी iGO और EcoThrust तकनीक से बेहतर माइलेज का दावा करती है। हालांकि, दोनों बाइक्स के वास्तविक माइलेज की पुष्टि के बिना किसी एक को ज्यादा किफायती कहना सही नहीं होगा।

कौन सी बाइक खरीदना बेहतर?

अगर आपको हल्की बाइक, ज्यादा स्मार्ट फीचर्स और ABS चाहिए, तो TVS Raider 125 के ऊपरी वेरिएंट्स बेहतर विकल्प हो सकते हैं।

वहीं थोड़ी ज्यादा इंजन पावर, बड़ा फ्यूल टैंक और Pulsar की स्पोर्टी स्टाइलिंग पसंद है, तो Bajaj Pulsar 125 पर विचार कर सकते हैं। खरीदने से पहले दोनों बाइक्स की टेस्ट राइड जरूर लें और कीमत के साथ जरूरी फीचर्स की तुलना करें।