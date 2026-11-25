देश की प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनी Flipkart में बड़ा नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है। कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) कल्याण कृष्णमूर्ति अगले महीने अपना पद छोड़ने वाले हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, कृष्णमूर्ति का Flipkart में आखिरी कार्यदिवस 4 दिसंबर होगा। यह बदलाव ऐसे समय में हो रहा है, जब Flipkart की पैरेंट कंपनी Walmart इसके IPO और भविष्य की कारोबारी रणनीति पर विचार कर रही है।

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कौन संभालेगा Flipkart की जिम्मेदारी?

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, Flipkart के चीफ टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट ऑफिसर बालाजी त्यागराजन अंतरिम तौर पर कंपनी की कमान संभालेंगे। Walmart International के CEO क्रिस निकोलस ने ब्लूमबर्ग को दिए इंटरव्यू में बताया कि कंपनी नए CEO की तलाश कर रही है और अगले कुछ हफ्तों में उनके नाम का ऐलान हो सकता है।

हालांकि, निकोलस ने कृष्णमूर्ति के पद छोड़ने की वजह नहीं बताई है। वहीं, कृष्णमूर्ति की ओर से भी इस मामले पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

Flipkart के IPO में देरी से बढ़ी चिंता

रिपोर्ट के अनुसार, Walmart ने Flipkart की शेयर बाजार में लिस्टिंग की योजना को फिलहाल आगे बढ़ा दिया है। IPO में देरी से कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच निराशा बढ़ी है।

Flipkart ने इस साल अपने कॉरपोरेट मुख्यालय को सिंगापुर से भारत स्थानांतरित करने समेत IPO की दिशा में कई कदम उठाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल कंपनी की वैल्यूएशन 38 अरब डॉलर से अधिक बताई गई थी।

IPO में देरी के चलते Flipkart के कई पूर्व अधिकारियों ने Walmart से अपने स्टॉक ऑप्शंस खरीदने की मांग की है। हालांकि, कंपनी ने इस मांग पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है।

क्रिस निकोलस ने ब्लूमबर्ग से कहा कि Walmart अपने कर्मचारियों और सहयोगियों के लिए लिक्विडिटी प्लान पर काम कर रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कंपनी को नकदी जुटाने के लिए IPO लाने की मजबूरी नहीं है। इसलिए Walmart सही समय पर लिस्टिंग का फैसला करना चाहती है और उसकी प्राथमिकता Flipkart को लंबे समय तक मजबूत कारोबार के रूप में विकसित करना है।

Flipkart को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका

कल्याण कृष्णमूर्ति को Flipkart की सफलता के प्रमुख चेहरों में गिना जाता है। वह पहले Flipkart की शुरुआती निवेशक कंपनी Tiger Global Management में मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं।

कृष्णमूर्ति 2016 में दूसरी बार Flipkart से जुड़े और 2017 में कंपनी के ई-कॉमर्स कारोबार की कमान संभाली। इसके बाद 2018 में Walmart द्वारा Flipkart में 16 अरब डॉलर के निवेश सौदे के बाद वह पूरे Flipkart ग्रुप के CEO बने। इस ग्रुप में फैशन प्लेटफॉर्म Myntra भी शामिल है।

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उनके नेतृत्व में Flipkart ने भारत में Amazon को कड़ी टक्कर दी। कंपनी की सालाना Big Billion Days सेल को लोकप्रिय बनाने और कारोबार में डेटा आधारित फैसलों को बढ़ावा देने में भी उनकी अहम भूमिका रही।

Quick Commerce में भी बढ़ाया कारोबार

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, कृष्णमूर्ति ने Flipkart को तेजी से बढ़ते Quick Commerce बाजार में उतारने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

शुरुआत में वह इस कारोबार में भारी निवेश को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। हालांकि, बाद में Flipkart ने 2024 में अपनी तेज डिलीवरी सेवा Flipkart Minutes लॉन्च की। यह सेवा भारत में Amazon की प्रतिस्पर्धी सर्विस Now से पहले शुरू हुई थी।

इसके अलावा कृष्णमूर्ति के कार्यकाल में Flipkart ने सोशल कॉमर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सर्च और ग्राहकों की पसंद के अनुसार शॉपिंग सुझाव देने जैसी तकनीकों पर भी ध्यान बढ़ाया।

कल्याण कृष्णमूर्ति का जाना Flipkart के लिए बड़ा नेतृत्व परिवर्तन माना जा रहा है। अब निवेशकों और कर्मचारियों की नजर इस बात पर रहेगी कि Walmart नए CEO की नियुक्ति कब करती है और Flipkart के बहुप्रतीक्षित IPO को लेकर आगे क्या फैसला लिया जाता है।