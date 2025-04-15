Multibagger Stock: ऑर्डर मिलते ही छलांग लगा गया Apollo Micro Systems का शेयर, निवेशकों की हुई चांदी

मल्टीबैगर स्मॉल-कैप डिफेंस कंपनी Apollo Micro Systems के शेयरों में मंगलवार 15 अप्रैल को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कंपनी को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) और अन्य सरकारी व निजी कंपनियों से ताजा ऑर्डर मिले हैं। इन ऑर्डर की कुल कीमत ₹7.52 करोड़ है, साथ ही कंपनी को ₹11.48 करोड़ के अन्य ऑर्डर के लिए लोएस्ट बिडर भी घोषित किया गया है।

नए ऑर्डर की वजह से आई रफ्तार

Apollo Micro Systems ने शेयर बाजार को दी गई जानकारी में बताया कि उन्हें DRDO, एक सरकारी कंपनी (PSU) और एक प्राइवेट कंपनी से कुल ₹7.52 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। इसके अलावा DRDO और एक PSU द्वारा दिए जाने वाले ₹11.48 करोड़ के ऑर्डर के लिए कंपनी को सबसे कम बोली लगाने वाला चुना गया है, यानी कंपनी के पास आगे और ऑर्डर आने की संभावना है।

शेयर में आया उछाल

इस बड़ी खबर के बाद कंपनी के शेयर में तेजी आनी तय थी। मंगलवार को Apollo Micro Systems का शेयर 5.5% उछलकर ₹119 तक पहुंच गया। आज शेयर ₹115 पर खुले, लेकिन ऑर्डर की खबर के बाद निवेशकों ने तेजी से खरीदारी की और शेयर दिन के ऊपरी स्तर तक पहुंच गया।

शेयर ने दिया छप्परफाड़ रिटर्न

अगर इस शेयर के पिछले परफॉर्मेंस की बात करें तो Apollo Micro Systems ने अपने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। बीते एक साल में शेयर ने 10.29% का रिटर्न दिया है। लेकिन अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के नजरिए से देखें तो पिछले 5 साल में इसने 2,008% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। यानी अगर किसी ने 5 साल पहले ₹1 लाख लगाए होते, तो आज वो रकम ₹21 लाख से ज्यादा हो जाती।

तिमाही नतीजे भी मजबूत

कंपनी ने मार्च 2025 की तिमाही (Q4) के बिजनेस अपडेट में बताया कि उसका स्टैंडअलोन रेवेन्यू सालाना आधार पर 19.44% बढ़कर ₹161.76 करोड़ हो गया है। ये आंकड़ा दिखाता है कि कंपनी की ग्रोथ लगातार मजबूत हो रही है।