अनिल अंबानी की Reliance Power हुई कर्ज मुक्त, स्टॉक में दिखेगा भरपूर एक्शन!

अनिल अंबानी की कंपनी Reliance Power ने एक्सचेंज को बड़ी जानकारी दी है। जिसका बड़ा असर स्टॉक पर देखने को मिल सकता है। कंपनी के मैनेजमेंट ने बड़े बोझ को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। कंपनी ने बाजार को जानकारी दी है कि बिजली उत्पादन कंपनी विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड (VIPL) के लिए गारंटर के तौर पर कर्ज को सेटल कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने ₹3,872.04 करोड़ रुपये का कर्ज चुका दिया है। कंपनी ने कॉरपोरेट गारंटी, अंडरटेकिंग जैसे सभी तरह के जिम्मेदारियों को पूरा कर दिया है।

क्या है मामला?

Reliance Power के लिए ये बड़ी सफलता कही जा सकती है, क्योंकि पूरा कर्ज चुकाने के बाद उन्हें जीरो डेट का दर्जा मिल सकता है। रिलायंस पावर ने रोजा पावर सप्लाई कंपनी, VIPL और CFM एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर बकाया लोन चुकाने के लिए एक समझौते को औपचारिक रूप दिया है। अब कंपनी को बैंक या फिर किसी इंस्टीट्यूशन का कोई बकाया नहीं चुकाना है। अब रिलायंस पावर के जरिए और उसके खिलाफ शुरू की गई सभी कानूनी कार्रवाइयां, जिनमें दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) के तहत की गई कार्रवाइयां को वापस ले लिया गया है।

बड़ा ऑर्डर

कुछ वक्त पहले ही बिजनेस टुडे बाजार ने आपको बताया था कि रिलायंस पावर को रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से बड़ा ऑर्डर मिला है। कंपनी ने जानकारी दी थी कि उसने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) से 500 MW/1000 MWh का एक प्रमुख बैटरी स्टोरेज कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। यह कॉन्ट्रैक्ट रिलायंस पावर को दुनिया के सबसे बड़े स्टैंडअलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स में से एक प्रमुख खिलाड़ी के तौर पर स्थापित करता है। Reliance Power ने 3.8 लाख प्रति मेगावाट प्रति महीने टैरिफ के साथ आई है। ये कॉन्ट्रैक्ट रिलायंस पावर की भारत में रेन्यूएबल एनर्जी और स्टोरेज सेक्टर में एंट्री को दर्शाता है। आपको बता दें कि SECI ने 11 सितंबर को नीलामी आयोजित की थी।

Reliance Power के शेयरों की चाल देखें तो मगंलवार को एक प्रतिशत की तेजी साथ स्टॉक 31.41 प्रति शेयर के भाव पर बंद हुआ था। कंपनी का 52 वीक हाई 38.07 रुपए और 52 वीक लो लेवल 15.53 रुपये है। पिछले एक साल में रिलायंस पावर के शेयरों में 64 प्रतिशत की तेजी आई है।

डिस्क्लेमर: बिजनेस टुडे बाजार की ओर से कहीं भी निवेश करने की सलाह नहीं दी जा रही है। निवेश करने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें.