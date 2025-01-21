scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारDividend Stock: आ गया तगड़ी कमाई का मौका, इस शेयर पर मिलेगा 11 रुपये डिविडेंड

Dividend Stock: आ गया तगड़ी कमाई का मौका, इस शेयर पर मिलेगा 11 रुपये डिविडेंड

Angel One Dividend: ब्रोकिंग कंपनी एंजल वन ने अपने शेयरधारकों को लगातार अच्छा रिटर्न दे रहा है। इसी के साथ कंपनी ने हाल में डिविडें की घोषणा की थी। आज 21 जनवरी 2025 (मंगलवार) को कंपनी के शेयर डिविडेंड के लिए एक्स-ट्रेड होंगे।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Jan 21, 2025 08:47 IST
Havells India Q4 earnings: Net profit rises 25%, board recommends dividend
Havells India Q4 earnings: Net profit rises 25%, board recommends dividend

Dividend Stock 2025: ब्रोकिंग कंपनी एंजल वन ने अपने शेयरधारकों को लगातार अच्छा रिटर्न दे रहा है। इसी के साथ कंपनी ने हाल में डिविडें की घोषणा की थी। आज 21 जनवरी 2025 (मंगलवार)  को कंपनी के शेयर डिविडेंड के लिए एक्स-ट्रेड होंगे। एंजल वन ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि वह निवेशकों को ₹11 प्रति शेयर का डिविडेंड दे रही है।

advertisement

ट्रेंडलाइन डेटा के अनुसार नवंबर 2020 से लेकर अब तक कंपनी ने 16 डिविडेंड दिए हैं। आपको बता दें कि पिछले एक साल में कंपनी के शेयर ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। सोमवार कंपनी के शेयर NSE पर 5.15% की तेजी के साथ ₹2,581 पर बंद हुए। 

Angel One Dividend Announcement

कंपनी ने 13 जनवरी 2025 को अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 10 रुपये फेस वैल्यू वाले इक्विटी शेयरों पर ₹11 प्रति शेयर की दर से पहला अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है।

Angel One Dividend Record Date

कंपनी ने अंतरिम डिविडेंड के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए 21 जनवरी को रिकॉर्ड तिथि घोषित की है। यह तिथि इस बात का निर्धारण करती है कि कौन से शेयरधारक डिविडेंड, बोनस या स्प्लिट के लाभ के लिए पात्र होंगे। इसके लिए, निवेशकों को रिकॉर्ड तिथि तक अपने डीमैट खाते में शेयर होने चाहिए।

Angel One Dividend History

ट्रेंडलाइन डेटा के अनुसार, एंजल वन ने नवंबर 2020 से अब तक 16 डिविडेंड घोषित किए हैं। पिछले 12 महीनों में, कंपनी ने प्रति शेयर ₹12.70 के डिविडेंड की घोषणा की है। अक्टूबर 2023 में निवेशकों को ₹12.70 का डिविडेंड मिला था। इसी तरह, जुलाई 2023 में ₹9.25 और जून 2023 में ₹4 का डिविडेंड दिया गया था।

Angel One Dividend Yield and Payment Date

एंजल वन की डिविडेंड यील्ड 0.52% है, और 21 जनवरी 2025 तक उन शेयरधारकों को डिविडेंड का भुगतान किया जाएगा, जो कंपनी के रजिस्टर या डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में लाभकारी मालिक के रूप में दर्ज होंगे। डिविडेंड का भुगतान 12 फरवरी 2024 तक या उससे पहले किया जाएगा।

Angel One Share Price Trends

पिछले एक साल में एंजल वन के शेयरों ने 26.4% का निगेटिव रिटर्न दिया है, और हाल में शॉर्ट-टर्म में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। पिछले एक महीने में स्टॉक में 22% और पिछले दो सप्ताह में 14% की गिरावट आई है। हालांकि, पिछले छह महीनों में इसमें 10.6% की वृद्धि हुई है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

advertisement

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jan 21, 2025