Alok Industries Share Price: रॉकेट बना मुकेश अंबानी की सपोर्ट वाली कंपनी का शेयर! ऐसा क्या हुआ? कीमत ₹20 से कम

Alok Industries Share Price: अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी की सपोर्ट वाली कंपनी Alok Industries के शेयर में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक में आज 19% से ज्यादा की तेजी आई है। स्टॉक में आज यह तेजी कंपनी के Q4 रिजल्ट जारी करने के बाद आई है।

advertisement

आलोक इंडस्ट्रीज का शेयर ₹17.36 पर खुला, जबकि इसका पिछला बंद भाव ₹16.47 था और यह 18.4 प्रतिशत बढ़कर ₹19.76 के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया।

Alok Industries Q4 Results

Q4 में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट लॉस कम होकर 74.47 करोड़ रुपये रहा जो पिछली तिमाही में 272.99 करोड़ रुपये था और पिछले साल की समान तिमाही में 215.93 करोड़ रुपये था। कंपनी के लॉस में आई कमी से निवेशकों को भरोसा बढ़ा है।

Q4FY25 में कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू पिछली तिमाही की 863.86 करोड़ रुपये के मुकाबले 10% चढ़कर 952.96 करोड़ रुपये रहा। वहीं सालाना आधार पर देखें तो रेवेन्यू 35% गिरा है।

Alok Industries ने मैनेजमेंट में किया बदलाव

21 अप्रैल को एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया था कि कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी के पद से अनिल मुंगड़ ने इस्तीफा दे दिया है और अब वो 30 अप्रैल, 2025 से कंपनी के प्रमुख-वाणिज्यिक के रूप में एक नई भूमिका में शामिल होंगे।

इस बीच, कंपनी ने 30 अप्रैल, 2025 से जिनेंद्र जैन को कंपनी का मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) नियुक्त किया है।

हितेश कनानी ने 2 मई, 2025 को कारोबारी समय समाप्त होने से कंपनी के कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया।

कंपनी के निदेशक मंडल ने 5 मई, 2025 से अंशुल कुमार जैन को कंपनी का कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है।

Alok Industries Share Price

दोपहर 1:40 बजे तक शेयर बीएसई पर 19.25% या 3.17 रुपये चढ़कर 19.64 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 19% या 3.13 रुपये की तेजी के साथ 19.60 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

मुकेश अंबानी के पास कितनी हिस्सेदारी?

Trendlyne के डेटा के मुताबिक मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री के पास मार्च 2025 तक आलोक इंडस्ट्री की 40.01% हिस्सेदारी थी।