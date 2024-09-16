Bajaj Housing Finance Listing: ग्रे मार्केट में और बढ़ी डिमांड, ब्लॉकबस्टर लिस्टिंग के आसार!
ग्रे मार्केट में Bajaj Housing Finance का IPO की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। शेयर के लिए मौजूदा ग्रे मार्केट प्राइस 72 रुपए से आगे निकल चुका है।
आपको बता दें कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर आज यानि 16 सितंबर को सुबह 10 बजे BSE और NSE दोनों पर लिस्ट होंगे। ऐसे में निवेशकों के मन में सवाल है कि जिनका IPO नहीं निकलेगा, उनकों भी लिस्टिंग के बाद खरीदारी करनी चाहिए?
ऐसी शानदार प्रतिक्रिया ने भारतीय IPO बाजार के लिए नया बेंचमार्क तय कर दिया है और देसी वित्तीय कंपनी Bajaj Finance और बजाज फिनसर्व समेत कई हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के IPO ने कई कारणों से निवेशकों की दिलचस्पी अपनी ओर बढ़ाई है। ये कंपनी हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। कंपनी के प्रोडक्ट्स की एक अच्छी खासी रेंज है और इसे अपनी मूल कंपनी बजाज फाइनेंस से ठोस सपोर्ट मिला है।
IPO GMP
बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयरों की ग्रे मार्केट में डिमांड बढ़ती जा रही है। शेयर के लिए मौजूदा ग्रे मार्केट प्राइस 72 रुपए से बढ़कर लगभग 84 रुपये है। जिसका मतलब इश्यू प्राइस से लगभग 120% प्रीमियम के लिस्टिंग गेन्स के आसार दिख रहे हैं। साथ ही आपको एक जानकारी दे दें कि ग्रे मार्केट में प्राइस बैंड लगातार बदलता रहता है।
बहुत सारे मार्केट एक्सपर्ट्स की राय ये भी है कि एक बार लिस्टिंग होने जाने दें, किस प्राइसपर हुई ये पता चल जाए, स्टॉक एक बार सेटल हो जाए। फिर उसके बाद फैसला लिया जा सकता है। आगे क्या करना है।
कंपनी का लक्ष्य IPO के जरिए 6,560 करोड़ रुपये फंड जुटाना था, लेकिन बोली 3.2 लाख करोड़ रुपये के पार निकल गई। कंपनी के इश्यू को करीब 90 लाख आवेदन मिले, जिससे इसने टाटा टेक्नोलॉजिज के 73.5 लाख आवेदनों के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।
रिजल्ट्स
कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो Q4 में बजाज हाउसिंग फाइनेंस का शुद्ध मुनाफा 381 करोड़ रुपए रहा। ये सालाना आधार पर 26% की ग्रोथ है। वहीं कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम में 11% (YoY) का इजाफा हुआ और ये 629 करोड़ रुपए रही थी। कंपनी के AUM में सालाना आधार पर 32% का इजाफा हुआ है और AUM बढ़कर 91,370 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। वहीं Q4 में नेट टोटल इनकम भी 14% (YoY) बढ़कर 717 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। कंपनी के कर्ज बांटने में सालाना आधार पर 26% का इजाफा दर्ज किया गया।