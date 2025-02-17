Ajax Engineering Share Price: खराब शुरुआत! डिस्काउंट के साथ लिस्ट हुआ शेयर- अब इतना टूटकर कर रहा ट्रेड

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारAjax Engineering Share Price: खराब शुरुआत! डिस्काउंट के साथ लिस्ट हुआ शेयर- अब इतना टूटकर कर रहा ट्रेड

स्टॉक की लिस्टिंग खराब रही और शेयर 8.43% के डिस्टकाउंट के साथ लिस्ट हुआ। दोपहर 12 बजे तक भी स्टॉक गिरावट के साथ ही कारोबार कर रहा है।

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Feb 17, 2025 12:15 IST
Ajax Engineering Share Price
Ajax Engineering Share Price: Ajax Engineering के शेयरों ने आज बाजार में अपना डेब्यू किया। स्टॉक की लिस्टिंग खराब रही और शेयर 8.43% के डिस्टकाउंट के साथ लिस्ट हुआ। दोपहर 12 बजे तक भी स्टॉक गिरावट के साथ ही कारोबार कर रहा है। 

Ajax Engineering Share Listing Price

आज NSE पर स्टॉक अपने आईपीओ प्राइस 629 रुपये से 8.43% के डिस्काउंट के साथ 576 रुपये पर लिस्ट हुआ तो वहीं BSE पर स्टॉक 5.72% के डिस्काउंट के साथ 593 रुपये पर लिस्ट हुआ। 

Ajax Engineering Share Price

दोपहर 12:01 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 2.62% या 15.55 रुपये गिरकर 577.45 रुपेय पर कारोबार कर रहा है तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.20% या 1.15 रुपये की तेजी के साथ 577.15 रुपये पर कारोबार कर रहा है।

अजाक्स इंजीनियरिंग की लिस्टिंग उम्मीद से नीचे रही है। अपनी लिस्टिंग से पहले, अजाक्स इंजीनियरिंग के शेयर ग्रे मार्केट प्रीमियम (जीएमपी) पर भी सुस्त था जिससे इसके खराब शुरुआत के संकेत मिल रहे थे। सब्सक्रिप्शन के आखिरी दिन जीएमपी 10 रुपये प्रति शेयर था, जबकि इश्यू शुरू होने से पहले इसका प्रीमियम 50 रुपये से अधिक था।

Ajax Engineering IPO Details

अजाक्स इंजीनियरिंग का आईपीओ 10 फरवरी से 12 फरवरी के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। कंपनी ने 23 शेयरों के लॉट साइज के साथ 599-629 रुपये प्रति शेयर के प्राइस बैंड रखा था। कंपनी का आईपीओ पूरी तरह से ऑफर-फॉर-सेल (OFS) था जहां कंपनी ने 2,01,80,446 इक्विटी शेयरों की पेशकश की थी। इस आईपीओ का साइज 1,269.35 करोड़ रुपये था। 

Ajax Engineering के बारे में

जुलाई 1992 में निगमित, बेंगलुरु स्थित अजाक्स इंजीनियरिंग वैल्यू चेन में कंक्रीट उपकरणों और सर्विस की एक विस्तृत सीरीज का निर्माण करती है। 31 मार्च, 2024 तक, कंपनी ने वैल्यू चेन के लिए 110 कंक्रीट उपकरण वेरिएंट बनाए थे और पिछले दस साल में भारत में 27,800 से अधिक यूनिट बेची हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
