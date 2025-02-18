8% के डिस्काउंट पर हुई थी लिस्टिंग, आज बनाया 52 Week High - आपके पोर्टफोलियो में है ये शेयर?

AJAX Engineering share: शेयर बाजार में आज भारी गिरावट के बीच AJAX Engineering Ltd के शेयर ने अपना रिकॉर्ड हाई बनाया है। AJAX Engineering Ltd के स्टॉक ने आज अपना फ्रेश 52 Week High 618.35 रुपये को टच किया है। सोमवार 17 फरवरी को ही शेयर की लिस्टिंग हुई थी। कंपनी का स्टॉक 8% के डिस्काउंट के साथ लिस्ट हुआ था।

advertisement

एनएसई पर स्टॉक अपने आईपीओ प्राइस 629 रुपये से 8.43% के डिस्काउंट के साथ 576 रुपये पर लिस्ट हुआ था। वहीं स्टॉक बीएसई पर 5.72% के डिस्काउंट के साथ 593 रुपये पर लिस्ट हुआ था। सेबी रजिस्ट्रर्ड एनालिस्ट विभु जैन ने इस शेयर पर अपनी राय देते हुए इसका टारगेट प्राइस दिया है।

AJAX Engineering Share Price

कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 1.99% या 11.85 रुपये की तेजी के साथ 607.45 रुपये पर रहा। तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 2.12% या 12.60 रुपये चढ़कर 608 रुपये पर रहा।

AJAX Engineering Share Price Target

सेबी रजिस्ट्रर्ड एनालिस्ट विभु जैन ने इस शेयर पर HOLD की कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 680 रुपये का दिया है। एक्सपर्ट ने इस शेयर पर 570 रुपये पर स्टॉप लॉस रखने की सलाह दी है।

AJAX Engineering IPO Details

कंपनी का आईपीओ 10-12 फरवरी तक के लिए खुला था। कंपनी ने आईपीओ के लिए 629 रुपये का प्राइस तय किया था। कंपनी ने 23 शेयरों का एक लॉट तय किया था और इस हिसाब से रिटेल निवेशकों को कम से कम 13,777 रुपये का निवेश करना था। कंपनी का आईपीओ साइज 1,269.35 करोड़ रुपये का था जो पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) था। कंपनी ने ओएफएस के जरिए 2.02 करोड़ शेयर की पेशकश की थी।

AJAX Engineering के बारे में

अजाक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड वैल्यू चेन में कंक्रीट उपकरणों और सर्विस की एक विस्तृत सीरीज का निर्माण करती है। 30 सितंबर, 2024 तक, कंपनी ने वैल्यू चेन के लिए 141 कंक्रीट उपकरण वेरिएंट विकसित किए हैं और पिछले दस साल में भारत में 29,800 से अधिक यूनिट बेची हैं।