Q2 नतीजों के बाद ITC shares कहां तक जाएगा? जानिए नए टारगेट्स

सिगरेट से लेकर होटल और FMCG सेक्टर की कंपनी ITC Ltd. के Q2 नतीजों के बाद निवेशकों के बीच सवाल है कि स्टॉक को लेकर क्या रणनीति बनाई जाए? इस शेयर को ट्रैक करने वाले 39 विश्लेषकों में से 34 ने सितंबर तिमाही के परिणामों के बाद स्टॉक में क्या सलाह दी है, आइये जानते हैं।

Citi

ग्लोबल ब्रोकर फर्म Citi ने आईटीसी पर 'खरीदें' की रेटिंग बनाए रखी है, जिसका टारगेट प्राइस ₹560 प्रति शेयर है। इसका मतलब है कि कि स्टॉक में करीब 17 से 18 प्रतिशत की संभावित वृद्धि की संभावना है। ब्रोकरेज का कहना है कि आईटीसी ने दूसरी तिमाही में मिक्स रिजल्ट्स दिए, हैं, जिसमें शीर्ष रेवेन्यू उम्मीद से अधिक रहा, जो मुख्य रूप से मजबूत कृषि बिजनेस के प्रदर्शन के जरिए हुआ है। हालांकि, कई सेगमेंट्स में प्रॉफिटिबलिटी प्रभावित हुई है। सिगरेट रेवेन्यू में साल-दर-साल 7% की बढ़ोतरी हुई है, वॉल्यूम ग्रोथ 3% रहने का अनुमान है।

Nomura

विदेशी ब्रोकरेज नोमुरा ने आईटीसी पर 'खरीदें' की रेटिंग रखी है, जिसका टारगेट प्राइस ₹555 प्रति शेयर है। विदेशी ब्रोकर ने कहा कि आईटीसी ने FY25 की दूसरी तिमाही में अच्छे सेल्स प्रदर्शन का परिचय दिया, हालांकि विभिन्न सेक्टर्स में मार्जिन पर दबाव बना रहा। सिगरेट की मात्रा साल-दर-साल 3% बढ़ी, जो 2.5% के अनुमान से अधिक है, लेकिन मार्जिन साल-दर-साल 145 आधार अंकों की गिरावट में चला गया। होटल सेगमेंट मजबूत रहा, कागज की बिक्री में सुधार हुआ। कृषि बिजनेस ने पॉजिटिव सप्राइज दिया है।

Morgan Stanley

मॉर्गन स्टेनली ने आईटीसी पर 'ओवरवेट' की रेटिंग बनाए रखी है, जिसका टारगेट प्राइस ₹554 प्रति शेयर है। ब्रोकरेज का कहना है कि नेटध सिगरेट रेवेन्यू में वृद्धि, होटल बिजनेस में मजबूत गति और कृषि सेगमेंट में सुधार हुआ है। हालांकि, चुनौतियाँ घरेलू उपभोग में सुस्ती, खाद्य इनपुट और तंबाकू पत्ते में बढ़ती महंगाई और कागज सेगमेंट में कमजोरी देखी गई है।

रिजल्ट्स

ITC लिमिटेड की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर 2024) के नतीजों में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 2% बढ़कर 4,993 करोड़ रुपये हो गया। यह पिछले साल की समान तिमाही में 4,898 करोड़ रुपये था। दिलचस्‍प यह है कि कंपनी की सबसे ज्‍यादा ग्रोथ किसी और सेगमेंट के मुकाबले एग्री बिजनेस में रही। एग्री बिजनेस सेगमेंट के रेवेन्‍यू में 47% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह ग्रोथ लीफ टोबैको और वैल्‍यू ऐडेड प्रोडक्‍टों के कारण हुई।

इस शेयर को ट्रैक करने वाले 39 विश्लेषकों में से 34 ने सितंबर तिमाही के परिणामों के बाद स्टॉक 'खरीदें' की सिफारिश की है। एक ब्रोकरेज का मानना है कि स्टॉक ₹600 के स्तर को भी पार कर सकता है। अन्य दो विश्लेषकों ने स्टॉक पर 'बेचें' की रेटिंग दी है, जबकि तीन ने 'होल्ड' की सिफारिश की है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।