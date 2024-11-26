scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ार38 कारोबारी दिनों के बाद FIIs ने की खरीदारी, अब बाजार को मिलेगी नई रफ्तार?

38 कारोबारी दिनों के बाद FIIs ने की खरीदारी, अब बाजार को मिलेगी नई रफ्तार?

विदेशी निवेशक यानि FIIs ने अक्तूबर महीने में करीब 1.14 लाख करोड़ की बिकवाली की। ये सिलसिला यहीं नहीं थमा बल्कि नवंबर महीने की शुरुआत से 22 नवंबर तक 42,000 करोड़ की निकासी देखने को मिली। लेकिन अब ये हालात बदलते दिख रहे हैं...

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Nov 26, 2024 07:24 IST
FPI
On the debt market front, FPIs withdrew Rs 1,110 crore from the debt general limit but invested Rs 872 crore in the Voluntary Retention Route (VRR) for debt until November 22

विदेशी निवेशक यानि FIIs ने अक्तूबर महीने में करीब 1.14 लाख करोड़ की बिकवाली की। ये सिलसिला यहीं नहीं थमा बल्कि नवंबर महीने की शुरुआत से 22 नवंबर तक 42,000 करोड़ की निकासी देखने को मिली। लेकिन अब ये हालात बदलते दिख रहे हैं, FIIs आखिरकार खरीदारी के मूड में आते दिखे हैं, आइये इसके पीछे की वजह को तलाशते हैं।

advertisement

विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने शेयर बाजार में शुद्ध खरीदी की, जिसमें उन्होंने करीब ₹9,947.55 करोड़ वैल्यू के शेयर खरीदे हैं। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव 38 सत्रों के बाद देखने को मिला है।
वहीं, घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने ₹6,907.97 करोड़ मूल्य के शेयर बेचे हैं, जैसा कि आंकड़ों से पता चलता है।

विशेषज्ञों का मानना ​​है कि यह कदम हाल ही में हुए MSCI (मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल) रिबैलेंसिंग के प्रभाव से प्रेरित है। MSCI में हुए बदलावों के कारण भारतीय बाजारों में लगभग $200 मिलियन मूल्य के शेयर खरीदे गए। इस रिबैलेंसिंग के हिस्से के रूप में, FIIs ने HDFC बैंक के 21.4 करोड़ शेयर खरीदे, जिनकी कुल वैल्यू लगभग ₹38,164 करोड़ थी।

यह बदलाव नवंबर और अक्टूबर में उनकी हालिया बिक्री की स्थिति से एक मोड़ दर्शाता है, इसके पहले जून से सितंबर तक लगातार खरीदी का दौर रहा था।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Nov 26, 2024