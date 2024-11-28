अडानी टोटल गैस के शेयरों में 42% की उछाल: विश्लेषकों ने जताई तेजी

अडानी टोटल गैस लिमिटेड के शेयरों ने गुरुवार को लगातार दूसरे सत्र में शानदार तेजी दिखाई। 18.59% की बढ़त के साथ शेयर ने ₹823.30 का उच्चतम स्तर छुआ। बीते दो कारोबारी दिनों में यह 42.02% उछल चुका है।

समूह के अन्य शेयरों में भी उछाल

अडानी समूह की सभी नौ सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर सकारात्मक दायरे में कारोबार कर रहे हैं। यह तेजी तब आई है जब समूह ने स्पष्ट किया कि गौतम अडानी और समूह के अन्य अधिकारियों पर रिश्वतखोरी का कोई आरोप नहीं है।

विशेषज्ञों की राय

डीआर चोकसी फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड के एमडी देवेन चोकसी ने कहा,

"अमेरिकी आरोपों के बावजूद, अडानी समूह की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा करने की क्षमता पर कोई संदेह नहीं है। समूह के पास ₹85,000 करोड़ का ईबीआईटीडीए है और 20% की सीएजीआर वृद्धि के साथ यह अगले तीन वर्षों में और मजबूत होगा।"

तकनीकी विश्लेषण: स्टॉक में तेजी के संकेत

समर्थन स्तर: ₹780, ₹744 और ₹694।

प्रतिरोध स्तर: ₹850 और इसके पार ₹900।

आनंद राठी के वरिष्ठ विश्लेषक जिगर एस. पटेल ने कहा:

"अगर शेयर ₹850 से ऊपर बंद होता है, तो ₹900 तक का लक्ष्य संभव है। निकट अवधि में इसका ट्रेडिंग रेंज ₹750 से ₹900 के बीच रहेगा।"

स्टॉक्सबॉक्स के तकनीकी विशेषज्ञ कुशाल गांधी ने सलाह दी:

"₹744 पर स्टॉप लॉस रखते हुए ₹870 के लक्ष्य के लिए अल्पकालिक निवेश किया जा सकता है।"

एआर रामचंद्रन, एक पंजीकृत शोध विश्लेषक, ने कहा:

"शेयर का ₹694 पर मजबूत समर्थन है। यदि यह ₹855 के स्तर को पार करता है, तो यह ₹921 के लक्ष्य को छू सकता है।"

अमेरिकी आरोपों पर समूह का पक्ष

अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) ने साफ किया कि गौतम अडानी, सागर अडानी, और विनीत जैन पर अमेरिकी अभियोग में रिश्वतखोरी का कोई आरोप नहीं है।

कंपनी ने कहा कि आरोप केवल प्रतिभूति धोखाधड़ी और वायर धोखाधड़ी की साजिश से संबंधित हैं।

पृष्ठभूमि में उथल-पुथल

अडानी समूह पर यह आरोप जनवरी 2023 में आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद का ताजा मामला है। उस रिपोर्ट में समूह पर अपतटीय खातों के दुरुपयोग और धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए थे, जिन्हें समूह ने खारिज कर दिया था।

निवेशकों के लिए सलाह

विशेषज्ञों के अनुसार, मौजूदा तेजी के बावजूद, यह निवेश के लिए जोखिमपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है। तकनीकी और मौलिक दोनों कारकों का विश्लेषण करना जरूरी है।

Disclaimer: शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित है। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।