गौतम अडाणी का एक और बड़ा दांव! अब इस सेगमेंट में लॉन्च किया एक और प्रोडक्ट, शेयर में ताबड़तोड़ तेजी

Newsशेयर बाज़ारगौतम अडाणी का एक और बड़ा दांव! अब इस सेगमेंट में लॉन्च किया एक और प्रोडक्ट, शेयर में ताबड़तोड़ तेजी

इस तेजी के पीछे का कारण कंपनी द्वारा की गई बड़ी घोषणा है। जानिए कंपनी ने क्या किया है लॉन्च?

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 1, 2025 13:42 IST

Adani Wilmar: खाद्य तेल इंडस्ट्री की दिग्गज कंपनी Adani Wilmar Ltd के शेयर में आज ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिली है। स्टॉक आज 3% से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा है। इस तेजी के पीछे का कारण कंपनी द्वारा की गई बड़ी घोषणा है। 

गौतम अडाणी की कंपनी  Adani Wilmar ने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का विस्तार किया है। कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि भारत की सबसे बड़ी फूड एफएमसीजी कंपनी AWL Agri Business Limited (जिसका नाम पहले Adani Wilmar Limited था) ने आज B2B और होरेका (HoReCa) सेगमेंट के लिए अपने बढ़ते प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में फॉर्च्यून केक प्रीमिक्स (Fortune Cake Premix) को शामिल करने की घोषणा की है।

कंपनी ने बताया कि, फॉर्च्यून केक प्रीमिक्स तीन वेरिएंट्स में उपलब्ध होगा - क्लासिक वेनिला, प्रीमियम वेनिला और प्रीमियम चॉकलेट। 

कंपनी ने बताया कि यह प्रोडक्ट बेकरी शेफ, पेस्ट्री शेफ, प्रोक्योरमेंट मैनेजर, होम बेकर्स, क्लाउड किचन और कैटरिंग सेवाओं सहित यूजर्स के एक व्यापक स्पेक्ट्रम को टारगेट करता है। कंपनी ने बताया कि फॉर्च्यून केक प्रीमिक्स में अंडा नहीं है जिसे शाकाहारी ग्राहक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 

Adani Wilmar Share Price

दोपहर 1:13 बजे तक शेयर एनएसई पर 3.50% या 9.05 रुपये की तेजी के साथ  267.40 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 3.45% या 8.90 रुपये चढ़कर 267.15 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। 

Adani Wilmar Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में करीब 3 प्रतिशत चढ़ा है तो वहीं पिछले 1 महीने में 7 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं पिछले 3 महीने में शेयर 18 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 23 प्रतिशत से अधिक गिरा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 21 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 साल में 33 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 साल में 50 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Apr 1, 2025