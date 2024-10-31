Adani Power Share: आज इस स्टॉक में खबर क्या है?

अडानी पावर के शेयर आज चर्चा में हैं, क्योंकि अडानी समूह की कंपनी ने कहा है कि अडानी समूह की कंपनी ने महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) के साथ 25 वर्ष की अवधि के लिए 1,496 मेगावाट (शुद्ध) बिजली आपूर्ति के लिए एक विद्युत आपूर्ति समझौता (पीएसए) पर हस्ताक्षर किए हैं।

अडानी पावर शेयर

एक अलग घटनाक्रम में, क्रिसिल रेटिंग्स ने अडानी पावर लिमिटेड की 38,000 करोड़ रुपये की बैंक ऋण सुविधाओं के लिए दी गई क्रेडिट रेटिंग के परिदृश्य को 'क्रिसिल एए-/स्थिर' से संशोधित कर 'क्रिसिल एए-/सकारात्मक' कर दिया है। फर्म ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में यह जानकारी दी।

अडानी पावर ने सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही के लिए अपने समेकित शुद्ध लाभ में 50% की गिरावट दर्ज की, जो एक साल पहले की समान अवधि में 6,594.17 करोड़ रुपये के मुकाबले 3,298 करोड़ रुपये रह गया।दूसरी तिमाही में परिचालन से प्राप्त राजस्व 13,339 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में प्राप्त 12,991 करोड़ रुपये से 3% अधिक है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

