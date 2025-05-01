Dividend Stock: गौतम अडाणी की कंपनी Adani Ports and Special Economic Zone (APSEZ) ने आज जनवरी-मार्च तिमाही (Q4) के रिजल्ट को जारी करते हुए शेयरधारकों के लिए डिविडेंड का ऐलान किया है। कंपनी द्वारा घोषित यह डिविडेंड पिछले 5 साल में सबसे बड़ा है।

कंपनी ने डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट के बारे में भी जानकारी दी है। चलिए जानते हैं अडाणी पोर्ट्स के लिए कैसा रहा Q4 और हर शेयर पर निवेशकों की कितनी कमाई होगी।

advertisement

Adani Ports Q4 FY25 Results

कंपनी ने आज तिमाही नतीजों को जारी करते हुए बताया कि मार्च तिमाही में उसका नेट प्रॉफिट YoY 50% बढ़कर 3,023 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले कि समान तिमाही में 2,025 करोड़ रुपये था।

Q4 में कंपनी का रेवेन्यू 7,199.94 करोड़ रुपये से बढ़कर 8,769.63 करोड़ रुपये रहा और कुल खर्च 4,450.52 करोड़ रुपये से बढ़कर 5,382.13 करोड़ रुपये रहा।

मार्च तिमाही में कंपनी का परिचालन से राजस्व YoY 23% बढ़कर 8,488 करोड़ रुपये रहा तो वहीं EBITDA YoY 24% बढ़कर 5,006 करोड़ रुपये रहा।

Adani Ports Dividend

कंपनी ने शेयरधारकों को 350% का डिविडेंड देने का ऐलान किया है। इसका मतलब कंपनी 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 7 रुपये का डिविडेंड देगी।

Adani Ports Dividend Record Date

कंपनी ने डिविडेंड के लिए शुक्रवार 13 जून 2025 को रिकॉर्ड डेट के रूप में तय किया है।

Adani Ports Dividend Payment Date

कंपनी ने बताया कि वो डिविडेंड की पेमेंट 26 जून या उससे बाद करेगी।

Adani Ports Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले जून 2024 में 6 रुपये का डिविडेंड, जुलाई 2023, जुलाई 2022 और जून 2021 में 5-5 रुपये का डिविडेंड दिया था। वहीं कंपनी ने मार्च 2020 में 3.20 रुपये का डिविडेंड दिया था।

Adani Ports Share Price

बुधवार 30 अप्रैल को कंपनी का शेयर बीएसई पर 0.09% या 1.10 रुपये की तेजी के साथ 1217 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.05% या 0.60 रुपये चढ़कर 1,215.80 रुपये पर बंद हुआ।