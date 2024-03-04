Adani Port Share Today:कार्गो वॉल्यूम बढ़ने से अदानी पोर्ट्स के शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए
वित्तीय वर्ष 2023-24 (अप्रैल 2023 से फरवरी 2024) के पहले ग्यारह महीनों के लिए, अदानी पोर्ट्स पहले ही 382 एमएमटी कार्गो संभाल चुका है। इससे कंपनी वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले 400 एमएमटी के आंकड़े को पार करने की राह पर है।
फरवरी में कार्गो वॉल्यूम में बढ़ोतरी के बाद अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (एपीएसईज़ेड) के शेयर सोमवार को एक नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गए।
शुरुआती कारोबार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर कंपनी के शेयर की कीमत 1 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 1,356.50 रुपये प्रति शेयर हो गई।
हालांकि, सुबह करीब 11:57 बजे अदाणी समूह के शेयर बढ़त कम करके 0.38 प्रतिशत बढ़कर 1,343.85 रुपये पर कारोबार कर रहे थे।
फरवरी में, अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन ने कुल 35.4 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) कार्गो को संभाला, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 33 प्रतिशत की वृद्धि है।
अडानी पोर्ट्स ने एक नियामक फाइलिंग में कहा कि धामरा पोर्ट ने 4.22 एमएमटी की अपनी अब तक की सबसे अधिक मासिक कार्गो मात्रा दर्ज की है।
वित्तीय वर्ष 2023-24 (अप्रैल 2023 से फरवरी 2024) के पहले ग्यारह महीनों के लिए, अदानी पोर्ट्स पहले ही 382 एमएमटी कार्गो संभाल चुका है। इससे कंपनी वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले 400 एमएमटी के आंकड़े को पार करने की राह पर है।
अदानी पोर्ट्स ने केवल 318 दिनों में अपने घरेलू बंदरगाहों पर 350 एमएमटी कार्गो वॉल्यूम के आंकड़े को पार कर एक मील का पत्थर उपलब्धि का जश्न मनाया।
अदानी पोर्ट्स के लॉजिस्टिक्स सेगमेंट ने भी अपने विकास पथ को जारी रखा, साल-दर-साल (YTD) रेल वॉल्यूम साल-दर-साल 21 प्रतिशत बढ़कर लगभग 542,000 TEU (बीस-फुट समतुल्य इकाई) और GPWIS वॉल्यूम में 40 की वृद्धि हुई। प्रतिशत सालाना से लगभग 18 एमएमटी।
स्टॉक प्रदर्शन के संदर्भ में, अदानी पोर्ट्स के शेयरों में पिछले छह महीनों में 67 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है और साल-दर-साल 28 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।
पिछले वर्ष के दौरान, अदानी पोर्ट्स के शेयरों में 94 प्रतिशत से अधिक की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।