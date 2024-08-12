Adani Group Share: Hindenburg के खुलासों से Adani Group के शेयर पर क्या है असर ?

भारतीय शेयर बाजार (Indian Stock Market) पर आज सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। दरअसल, हिंडनबर्ग (Hindenburg) ने बीते साल 24 जनवरी को लेकर अडानी ग्रुप पर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी और इसके बाद बाजार में तूफान आया था और एक बार फिर हिंडनबर्ग का साया बाजार पर नजर आ रहा है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर ने अबकी बार मार्केट रेग्युलेटर को निशाना बनाया है और इस बार भी उसकी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप का नाम शामिल है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि इस नई रिपोर्ट से अडानी ग्रुप के शेयरों पर क्या असर पड़ा?

Hindenburg के आरोप

अमेरिकी शॉर्ट सेलर Hindenburg के आरोपों को बाजार नियामक SEBI और Adani Group ने बेबुनियाद बताया है। SEBI ने रविवार को कहा कि उसने SEBI समूह के खिलाफ सभी आरोपों की जांच की है। चेयरपर्सन Madhabi Puri Buch ने समय-समय पर सभी खुलासे किए हैं। उन्होंने हितों के संभावित टकराव से जुड़े मामलों से खुद को अलग किया है। SEBI के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 3 जनवरी 2024 तक अडाणी समूह के खिलाफ 24 में से 22 जांच पूरी की है। मार्च 24 तक एक और जांच पूरी कर ली गई। एक बाकी है। SEBI प्रमुख माधबी बुच और उनके पति धवल बुच ने भी हिंडनबर्ग के आरोपों को छवि धूमिल करने की कोशिश बताया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पिछले कुछ साल में देखा जा रहा है जब संसद सत्र जारी होता है, उसी समय ऐसे आरोप आते हैं। पीएम पर डॉक्यूमेंट्री, हिंडनबर्ग रिपोर्ट उदाहरण हैं। साफ है कि विपक्ष के तार विदेशों से जुड़े हैं। रिपोर्ट पर आए SEBI चीफ के बयान पर हिंडनबर्ग ने कहा- हमारी रिपोर्ट पर माधबी बुच की प्रतिक्रिया से कई नए महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े हुए हैं। वही इस मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर हो रही है। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद देश-दुनिया के सभी निवेशको की नजर अडानी ग्रुप के शेयरो पर रहने वाली है।

गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार

Hindenburg की रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को शेयर बाजार (Share Market) ने गिरावट के साथ लाल निशान पर कारोबार शुरू किया। सुबह 9:15 बजे पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 375 अंकों के नुकसान के साथ 79,330 के लेवल पर खुला, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 47 अंक फिसलकर 24,320 के लेवल पर खुला। इस बीच शुरुआती कारोबार में Adani Group के शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। Adani Enterprises Share बाजार खुलने का साथ ही 5 फीसदी से ज्यादा टूट गया।

अडानी के शेयर बाजार में लिस्टेड शेयर पर एक नजर

1. अडानी पावर शेयर (Adani Power Share) 3.65% की गिरावट के साथ 670 रुपये पर कारोबार कर रहा है।

2. अडानी टोटल गैस (Adani Total Gas Ltd) का शेयर 4.81% की गिरावट लेकर 828 रुपये पर कारोबार कर रहा है।

3. अडानी विल्मर (Adani Wilmar) शेयर में 2.56% की गिरावट आई है और ये 375.30 रुपये के लेवल पर ट्रेड कर रहा है।

5. अडानी ग्रीन एनर्जी (Adani Green Energy Ltd) का स्टॉक 2.96% गिरकर 1,728.05 रुपये पर है।