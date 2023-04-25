scorecardresearch
Adani Group Share: अदाणी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में 5% की गिरावट के बाद फिर तेजी

Adani Green Energy के शेयरों ने आज शुरुआती कारोबार के दौरान 5 प्रतिशत का ऊपरी सर्किट देखने को मिल रहा है। लगातार पांच दिन की लगातार गिरावट के बाद अडानी ग्रुप के शेयर में तेजी आई है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Apr 25, 2023 13:15 IST
Adani Group के शेयर में लगातार गिरावट के बाद तेजी आई है।

Adani Green Energy के शेयरों ने आज शुरुआती कारोबार के दौरान 5% का ऊपरी सर्किट देखने को मिल रहा है। लगातार पांच दिन की लगातार गिरावट के बाद अडानी ग्रुप के शेयर में तेजी आई है। अदानी ग्रीन के शेयर बीएसई पर 886.45 रुपये के पिछले बंद के मुकाबले 5% बढ़कर 930.75 रुपये हो गए हैं। लेकिन अगर एक साल के आंकड़े का आंकलन किया जाए तो  अदाणी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में एक साल में 67.05 फीसदी की गिरावट आई है और इस साल की शुरुआत से अब तक 52 फीसदी की गिरावट आई है।

टेक्नीकल एनालिसस की बात करें तो अदाणी ग्रीन का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 49.5 पर है, जो यह संकेत देता है कि ना तो स्टॉक को अधिक खरीदा गया है और न ही ओवरसोल्ड किया गया है। स्टॉक पिछले एक साल में अपने बीटा 1.2 के साथ अत्यधिक अस्थिर रहा है।अडानी ग्रीन के शेयर 20 दिन और 50 दिन के मूविंग एवरेज से अधिक लेकिन 5 दिन, 100 दिन और 200 दिन के मूविंग एवरेज से कम कारोबार कर रहे हैं।

Tips2trade के अभिजीत ने कहा के मुताबिक अडानी ग्रीन दैनिक चार्ट पर मंदी की स्थिति में दिख रहा है। 896 रुपये के समर्थन स्तर से नीचे बंद होने से निकट अवधि में 865-808 रुपये के नीचे का लक्ष्य हो सकता है। रेजिस्टेंस 916 रुपये पर होगा।" हिंडनबर्ग रिपोर्ट, जो इस साल 24 जनवरी को जारी की गई थी, ने अडानी समूह के शेयरों में जमकर बिकवाली कराई थी। इसके जवाब में, समूह ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को दुर्भावनापूर्ण रूप से शरारती और अशोधित बताया था।

 जिसने अडानी समूह, उसके शेयरधारकों और निवेशकों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला और अदाणी ग्रुप के स्टॉक्स में जमकर गिरावट हुई थी।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Apr 25, 2023