scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारAdani Green Energy: कंपनी ने दिया बड़ा अपडेट

Adani Green Energy: कंपनी ने दिया बड़ा अपडेट

यह टिप्पणी अमेरिकी अधिकारियों द्वारा अमेरिकी निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने के आरोपों के मद्देनजर आई है, जिसके कारण अडानी ग्रीन एनर्जी को अपने 600 मिलियन डॉलर के बांड की पेशकश वापस लेनी पड़ी, तथा समूह को 34 बिलियन डॉलर के बाजार मूल्य का नुकसान उठाना पड़ा।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
UPDATED: Dec 2, 2024 08:30 IST
Adani Green Energy might revive the scrapped dollar bond sale by mid-2025, contingent on clarity from ongoing investigations.
Adani Green Energy might revive the scrapped dollar bond sale by mid-2025, contingent on clarity from ongoing investigations.

अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के शेयर तब चर्चा में आ जाएंगे जब अडानी समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी जुगेशिंदर सिंह ने कहा कि उनका समूह अगले साल अप्रैल से जून के बीच अपने रद्द हो चुके डॉलर बॉन्ड को फिर से शुरू करने पर विचार करेगा। उन्होंने कहा कि समूह की अन्य कंपनियां भी साल के भीतर सार्वजनिक बॉन्ड बिक्री पर विचार कर सकती हैं।

advertisement

यह टिप्पणी अमेरिकी अधिकारियों द्वारा अमेरिकी निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने के आरोपों के मद्देनजर आई है, जिसके कारण अडानी ग्रीन एनर्जी को अपने 600 मिलियन डॉलर के बांड की पेशकश वापस लेनी पड़ी, तथा समूह को 34 बिलियन डॉलर के बाजार मूल्य का नुकसान उठाना पड़ा।

ब्लूमबर्ग के अनुसार, सिंह ने पिछले सप्ताह अमेरिकी अभियोग के सार्वजनिक होने के बाद पहली बार मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, "एक बार जब हमें स्पष्टता मिल जाएगी, तो हम डॉलर बांड की बिक्री को पुनर्जीवित कर देंगे।"

अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में पिछले सप्ताह 20.64 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, लेकिन पिछले एक महीने की अवधि में इसमें 17.88 प्रतिशत की गिरावट आई है।

ब्लूमबर्ग के अनुसार, इस बीच, अक्षय ऊर्जा फर्म फरवरी 2025 तक बैंकों या अपतटीय बाजार में निजी प्लेसमेंट के माध्यम से $500 मिलियन तक जुटाने की योजना बना रही है। अडानी समूह की किसी भी नियोजित अधिग्रहण को रोकने की कोई योजना नहीं है और कथित तौर पर कहा गया है कि पूंजीगत व्यय में कोई कमी नहीं की जाएगी।

सिंह ने कहा, "बैंकिंग और अमेरिकी बाजार कल बंद हो सकते हैं। हमें इसकी परवाह नहीं है। चाहे कुछ भी हो, हम जारी रखेंगे। हम खुद कमाए गए पैसे से निवेश करेंगे।"

अडानी समूह के पास 6.3 बिलियन डॉलर की नकदी है और अगले साल 7 बिलियन डॉलर और जुटाने की उम्मीद है, जिससे 3 बिलियन डॉलर के पुनर्भुगतान की भरपाई हो जाएगी। सिंह ने कहा कि 10 बिलियन डॉलर के अधिशेष के अनुमान के साथ, समूह बेफिक्र है।

उन्होंने कहा, "मूलतः, हमारे बैंकिंग साझेदार और निवेशक समझते हैं कि हमें उनके धन की आवश्यकता नहीं है, यही कारण है कि यह हमारे लिए उपलब्ध है।"

अडानी ग्रीन एनर्जी ने हाल ही में स्पष्ट किया कि यू.एस. डीओजे अभियोग में केवल एज़्योर और सीडीपीक्यू अधिकारियों पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया गया था और अडानी समूह के अधिकारियों के खिलाफ रिश्वतखोरी का कोई आरोप नहीं था। अभियोग में किसी भी जुर्माने या दंड की मात्रा भी निर्दिष्ट नहीं की गई है, यह सुझाव दिया।

बयान में कहा गया है, "मीडिया में छपे लेख गलत हैं, जिनमें कहा गया है कि हमारे कुछ निदेशकों - अर्थात् श्री गौतम अडानी, श्री सागर अडानी और श्री विनीत जैन पर एफसीपीए के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।"

advertisement

स्टेटमेट ने कहा, "रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार या न्याय में बाधा डालने की साजिश से संबंधित किसी भी मामले में उनका नाम नहीं लिया गया है।"

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Dec 2, 2024