Adani Enterprises Share: नए हाई पर पहुंचा शेयर, क्या अभी खरीदें या मुनाफा बुक करें? जानें एक्सपर्ट्स की राय

अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के शेयर मंगलवार के शुरुआती कारोबार में 3,091.70 रुपये के नए एक साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। हालांकि बाद में शेयर ने शुरुआती बढ़त गंवा दी और 0.90% की गिरावट के साथ 3,031.35 रुपये पर कारोबार करता दिखा। इसके बावजूद पिछले छह महीनों में शेयर करीब 35% की तेजी दर्ज कर चुका है। हालिया उछाल के बीच बाजार विशेषज्ञों की राय निवेशकों के लिए अहम मानी जा रही है।

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AI और डेटा सेंटर साझेदारी से मिला सपोर्ट

पिछले दिनों अडानी समूह और अमेरिका की जैबिल इंक ने भारत में विश्वस्तरीय एआई और डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है। इस खबर के बाद शेयर में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है।

मौजूदा स्तर पर क्या करें निवेशक?

वेल्थमिल्स सिक्योरिटीज की इक्विटी स्ट्रैटेजी डायरेक्टर क्रांति बाथिनी का कहना है कि "अदानी एंटरप्राइजेज में लंबी अवधि के लिए मजबूत संभावनाएं हैं, लेकिन मौजूदा स्तरों पर शेयर की कीमत काफी हद तक वैल्यूएशन को दर्शा रही है।" उनके अनुसार निवेशकों को गिरावट पर खरीदारी और तेजी आने पर मुनाफावसूली की रणनीति अपनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि "डेटा सेंटर, रक्षा और एयरपोर्ट जैसे उभरते कारोबार कंपनी के दीर्घकालिक ग्रोथ ड्राइवर बने रहेंगे।"

वहीं टिप्स2ट्रेड्स के सेबी-पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट एआर रामचंद्रन ने तकनीकी चार्ट के आधार पर शेयर को ओवरबॉट बताया। उनके मुताबिक "3,092 रुपये पर मजबूत रेजिस्टेंस है और यदि शेयर 3,001 रुपये के सपोर्ट से नीचे बंद होता है तो निकट भविष्य में यह 2,734 रुपये तक फिसल सकता है।" ऐसे में उन्होंने मौजूदा स्तरों पर मुनाफावसूली की सलाह दी है।

FY26 में रिकॉर्ड निवेश और EBITDA

अडानी पोर्टफोलियो के मुताबिक, समूह ने वित्त वर्ष 2026 में 1,52,967 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय (Capex) किया, जो किसी भी भारतीय कॉर्पोरेट द्वारा किया गया सबसे बड़ा वार्षिक निवेश बताया गया है। इसके साथ ही समूह की परिसंपत्तियां बढ़कर 7,85,098 करोड़ रुपये पहुंच गईं।

समूह ने वित्त वर्ष 2026 में 94,834 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड EBITDA दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.6% अधिक रहा। कुल आय में 87% योगदान समूह के कोर इंफ्रास्ट्रक्चर कारोबारों से आया। वहीं, सालभर में किए गए निवेश का करीब 80% हिस्सा ऊर्जा, यूटिलिटीज, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स जैसे मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म पर खर्च किया गया। अदानी पोर्टफोलियो ने इसे अपने कैपेक्स चक्र के अगले चरण की शुरुआत बताते हुए कहा कि यह निवेश भारत में मौजूद दीर्घकालिक इंफ्रास्ट्रक्चर अवसरों और समूह के विकास को लेकर उसके भरोसे को दर्शाता है। वहीं, पिछले वित्त वर्ष के दौरान अदानी एंटरप्राइजेज ने राइट्स इश्यू के जरिए 24,930 करोड़ रुपये भी जुटाए।