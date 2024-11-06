ACME Solar Holdings का IPO आज से खुला, पैसा लगाएं या नहीं?

सोलर कंपनी ACME Solar Holdings का IPO आज यानि 6 नवंबर से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है। निवेशक इस इश्यू के लिए 8 नवंबर तक बोली लगा पाएंगे। इस IPO में पैसा लगाना है या नहीं, आइये दिग्गज ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स के जरिए समझते हैं।

कंपनी ने IPO का प्राइस बैंड 275-289 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। एक एप्लिकेशन के साथ न्यूनतम लॉट साइज 51 शेयरों का है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए न्यूनतम निवेश रकम 14 हजार 739 रुपये है। IPO के लिए शेयर अलॉटमेंट को 11 नवंबर को अंतिम रूप दिया जाएगा और कंपनी को 13 नवंबर को स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्ट होने की उम्मीद है। यह इश्यू 2900 करोड़ रुपये का एक बुक बिल्ट इश्यू है। यह 2395 करोड़ रुपये मूल्य वाले 8.29 करोड़ शेयरों का फ्रेश इश्यू और 505 करोड़ रुपये के 1.75 करोड़ ऑफर फॉर सेल (OFS) शेयरों का कॉम्बिनेशन है।

बिजनेस मॉडल

ACME सोलर होल्डिंग्स लिमिटेड भारत में रेन्यूएबल नर्जी पावर प्रड्यूसर है। यह कंपनी भारत में विंड और सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके पावर का प्रोडक्शन करने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। कंपनी बड़े पैमाने पर रेन्यूएबल एनर्जी परियोजनाओं के ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग, स्वामित्व, ऑपरेशन्स और रखरखाव में माहिर है। कंपनी इसे अपने इन-हाउस इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (EPC) के साथ-साथ अपने ऑपरेशन और रखरखाव (O&M) से हासिल करती है। कंपनी का रेवेन्यू केंद्र और राज्य सरकारों की बेस्ड ऑर्गनाइजेशन समेत विभिन्न ऑफ-टेकर्स को बिजली बेचकर उत्पन्न होता है।

Arihant Capital Market

रेटिंग: सब्सक्राइब

ACME सोलर अपने रेन्यूएबल एनर्जी में नेतृत्व को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें यह अपने बड़े प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो का विस्तार और डायवर्सिफाई कर रहा है। इसके पास 1,200 एकड़ का एक विकसित लैंड बैंक है, जिसे 450 एकड़ बढ़ाकर अतिरिक्त DC क्षमता और सोलर पीवी मॉड्यूल स्थापना के लिए हर 2-3 सालों में राजस्थान में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूटिलिटी के जरिए से सपोर्ट हासिल हो रहा है।

ACME सोलर इस क्षमता को इक्विटी और कर्ज के एक मिश्रण के जरिए से बनाने की योजना बना रहा है ताकि ग्रोथ के लिए अनुकूल कमर्शियल शर्तें हासिल की जा सकें। प्राइस बैंड के अपर लेवल पर, इस इश्यू का EV/Ebitda अनुपात 23.32 गुना है। हम इस इश्यू के लिए 'सब्सक्राइब' की सिफारिश कर रहे हैं।

SBI Securities

रेटिंग: लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब

ACME सोलर की मौ़जूदा ऑपरेशनल कैपिसिटी 1,340 MW है और इसकी कुल क्षमता (कॉन्ट्रैक्ट और हासिल प्रोजेक्ट्स) 6,320 MW है। इसके टॉपलाइन में पिछले तीन सालों से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और इसी अवधि में असाधारण प्रोफिट को एडजस्ट करने के बाद यह नुकसान में चल रहा है। हालांकि, बिक्री/Ebitda में बढ़ोतरी की संभावना हेल्दी है क्योंकि एक्सपेंशन क्षमता अगले 2-3 सालों में वाणिज्यिक रूप से सक्रिय हो जाएगी। हम निवेशकों को इस इश्यू के लिए कट-ऑफ वैल्यू पर लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब करने की सिफारिश करते हैं।

Chola Securities

रेटिंग: न्यूट्रल

ACME सोलर भारत के सबसे बड़े रेन्यूएबल एन्जी स्वतंत्र पावर प्रड्यूसर में से एक है और 30 जून, 2024 तक ऑपरेशनल क्षमता के हिसाब से भारत के शीर्ष 10 रेन्यूएबल ऊर्जा खिलाड़ियों में शामिल है। यह इन-हाउस परियोजना ग्रोथ, EPC और O&M टीमों के जरिए से रेन्यूएबल पावर परियोजनाओं के विकास के लिए एंड-टू-एंड वैल्यू चेन क्षमता और एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

