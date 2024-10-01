आशीष कचोलिया, मुकुल अग्रवाल के निवेश वाली कंपनी का IPO आ रहा है

Vikran Engineering Ltd ने IPO के लिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) के पास DRHP फाइल किया है। आपको बता दें कि कंपनी में आशीष कचोलिया और मुकुल अग्रवाल जैसे दिग्गज निवेशकों का पैसा लगा हुआ है। आइये जानते हैं इस आईपीओ की डिटेल्स...

कंपनी का बिजनेस मॉडल

मुंबई स्थित Vikran Engineering Ltd, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) कंपनी है। कंपनी पावर, पानी और रेलवे इंफ्रास्चट्रक्चर बिजनेस से जुड़ी हुई है। कंपनी डिज़ाइन, सप्लाई, इंस्ट्रॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग जैसी प्रक्रिया में शामिल हैं। कंपनी एसेट लाइट मॉडल का पालन करती है, जिससे कम पूंजी निवेश के साथ ज्यादा फिक्स्ड एसेट पर फोकस किया जाता है।

advertisement

IPO से जुड़ी जानकारी

कंपनी का योजना ₹1,000 करोड़ की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) के जरिए धन जुटाने की है। आपको बता दें कि ₹900 करोड़ के फ्रेश इश्यू जारी करने का प्रस्ताव है। वहीं प्रमोटर राकेश अशोक मार्केडकर के जरिए ₹100 करोड़ तक के ऑफर फॉर सेल (OFS) भी शामिल है। IPO के जरिए प्राप्त ₹625.5 करोड़ फंड का इस्तेमाल कंपनी की कार्यशील पूंजी (capital requirements) आवश्यकताओं और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

फंडामेंटल्स

31 अगस्त 2024 तक कंपनी ने 22 राज्यों में प्रोजक्ट्स को पूरा किया है और 11 राज्यों में 44 परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जबकि 17 राज्यों में 34 परियोजनाएं चल रही हैं। कंपनी के ग्राहकों में NTPC, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया शामिल हैं। कंपनी की ऑर्डर बुक FY22 में ₹517 करोड़ से बढ़कर FY24 में ₹2,114.80 करोड़ हो गई। DRHP में दी गई जानकारी में कहा गया है कि CRISIL रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी प्रॉफिटिबिलिटी में सबसे तेज बढ़ोतरी हुई है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022 से 2024 के बीच प्रॉफिट में 236.94% CAGR बढ़ोतरी और EBITDA में 130.02% CAGR तेजी दर्ज की गई है।

कंपनी से जुड़े दिग्गज निवेशक

आपको बता दें कि Vikran Engineering Ltd को प्री-IPO निवेशकों जैसे India Inflection Opportunity Fund, आशीष कचोलिया, मुकुल अग्रवाल, Negen AIF और अन्य फैमिली ऑफिस और HNI निवेशकों के जरिए समर्थन प्राप्त है।