इन दो PSU Stocks में सावधान! बड़ी गिरावट की आशंका

पिछले एक महीने में BSE PSU Index ने निवेशकों को नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। वहीं दूसरी ओर NIFTY PSU Bank इंडेक्स की बात की जाए तो भी बीते एक महीने में फ्लैट रिटर्न रहे हैं। सरकारी PSU इंडेक्स कोई खास कमाल नहीं कर पा रहे हैं। इन सब के बीच ब्रोकरेज की ओर से रिपोर्ट जारी की गई है। जिसमें दो सरकारी कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट की आशंका जताई गई है।

CLSA की ओर से कहा गया है कि दो सरकारी कंपनियों के स्टॉक में आगे गिरावट देखने को मिल सकती है। CLSA के चार्टिस्ट लॉरेंस बलांको का कहना है कि Coal India और Power Finance Corporation के चार्ट में दवाब का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। BSE PSU इंडेक्स अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है। जिसके मायरने एक्सपर्ट आगे दवाब के तौर पर लगाते हैं।

मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि Coal India में 480 के नीचे जाने पर टॉपिंग पैटर्न का बियरिश इंप्लीकेशन ट्रिगर हो सकता है। शेयर में गिरावट 410 रुपए प्रति शेयर पर भी आ सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि मौजूदा भाव से 17 से 18 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है। साथ ही 508 पर स्टॉप लॉस लगाने की सलाह भी दी गई है। Coal India का शेयर साल 2024 में अब तक 29 प्रतिशत मजबूत हुआ है। वहीं पिछले एक महीने में स्टॉक ने फ्लैट रिटर्न दिया है। कंपनी का मार्केट कैप 3 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है

वहीं दूसरी PFC के शेयर पर नजरिया है कि 468 के सपोर्ट लेवल टूटते ही स्टॉक में गिरावट का दौर देखने को मिल सकता है और भाव 373 रुपए प्रति शेयर के आसपास आ सकता है। इस हिसाब से स्टॉक में 20 प्रतिशत की गिरावट की संभावना जताई जा रही है। Power Finance Corporation का मार्केट कैप 1.54 लाख करोड़ रुपये है। पिछले 3 महीनों में शेयर करीब 18 प्रतिशत नीचे आया है। वहीं पिछले एक महीने में 6 प्रतिशत स्टॉक नीचे आ चुका है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।