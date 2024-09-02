79 शेयरों को मिल सकती है F&O में जगह - रिपोर्ट

शेयर बाजार में रिटेल निवेशकों की बढ़ती भागीदारी और एफएंडओ सेगमेंट के उच्च जोखिम को ध्यान में रखते हुए, निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए सेबी ने एफएंडओ सेगमेंट में शामिल होने वाले स्टॉक्स के नियमों को कड़ा करने का फैसला किया है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इस संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नोवुमान द्वारा जारी एक नोट में अनुमान लगाया गया है कि इन नियमों का असर एफएंडओ सेगमेंट में शामिल 23 शेयरों पर पड़ सकता है।

