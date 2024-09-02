scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ार79 शेयरों को मिल सकती है F&O में जगह - रिपोर्ट

79 शेयरों को मिल सकती है F&O में जगह - रिपोर्ट

शेयर बाजार में रिटेल निवेशकों की बढ़ती भागीदारी

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Sep 2, 2024 17:38 IST
शेयर बाजार में रिटेल निवेशकों की बढ़ती भागीदारी
शेयर बाजार में रिटेल निवेशकों की बढ़ती भागीदारी

शेयर बाजार में रिटेल निवेशकों की बढ़ती भागीदारी और एफएंडओ सेगमेंट के उच्च जोखिम को ध्यान में रखते हुए, निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए सेबी ने एफएंडओ सेगमेंट में शामिल होने वाले स्टॉक्स के नियमों को कड़ा करने का फैसला किया है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इस संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नोवुमान द्वारा जारी एक नोट में अनुमान लगाया गया है कि इन नियमों का असर एफएंडओ सेगमेंट में शामिल 23 शेयरों पर पड़ सकता है।

advertisement

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Sep 2, 2024