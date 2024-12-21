scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारइन 5 Stocks में आने वाली है बंपर तेजी, ब्रोकरेज ने दी Buy रेटिंग, 40 प्रतिशत तेजी की उम्मीद

इन 5 Stocks में आने वाली है बंपर तेजी, ब्रोकरेज ने दी Buy रेटिंग, 40 प्रतिशत तेजी की उम्मीद

घरेलू ब्रोकरज फर्म्स जैसे Motilal Oswal Financial Services, Antique Stock Broking, JM Financial, ULJK Research, ICICI Securities, YES Securities और Axis Securities ने कुछ स्टॉक्स को खरीदारी  या पोर्टफोलियो को जोड़ने की सलाह दी है, जिनमें 40 प्रतिशत तक की तेजी की संभावना जताई जा रही है।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 21, 2024 10:48 IST
घरेलू ब्रोकरज फर्म्स जैसे Motilal Oswal Financial Services, Antique Stock Broking, JM Financial, ULJK Research, ICICI Securities, YES Securities और Axis Securities ने कुछ स्टॉक्स को खरीदारी  या पोर्टफोलियो को जोड़ने की सलाह दी है, जिनमें 40 प्रतिशत तक की तेजी की संभावना जताई जा रही है। आइए जानते हैं ब्रोकरज फर्म्स ने इन स्टॉक्स के बारे में क्या कहा:

Piramal Pharma पर JM Financial की राय
रेटिंग: बाय, टारगेट प्राइस: 340 रुपये, 38% उछाल की संभावना

पिरामल फार्मा की विशिष्ट पेशकश, वैश्विक निर्माण की उपस्थिति और एंड-टू-एंड क्षमताएं इसे सूचीबद्ध भारतीय CDMO साथियों से अलग करती हैं। कंपनी का CDMO बिजनेस  इसका सबसे बड़ा रेवेन्यू क्षेत्र है और इसके प्रदर्शन में अहम भूमिका निभाता है।


Anand Raj पर Motilal Oswal Financial की राय
रेटिंग: बाय, टारगेट प्राइस : 1,100 रुपये, 31% उछाल की संभावना


मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि अनंत राज का डेटा सेंटर रेवेन्यू महत्वपूर्ण रूप से बढ़ेगा, जिससे क्षमता 6 MW से FY32 तक 307 MW तक पहुंच जाएगी और क्लाउड सेवाओं में बढ़ोतरी होगी।

Quess Corp पर Antique Stock Broking की राय
रेटिंग: बाय, टारगेट प्राइस : 1,000 रुपये, 40% उछाल की संभावना

Quess Corp, भारत की सबसे बड़ी स्टाफिंग कंपनी है और यह मजबूत हायरिंग ट्रेंड्स से फायदा हो रहा है। इसके रेवेन्यू में FY24-27 तक 12-14% की CAGR से बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

Shriram Finance पर Axis Securities की राय
रेटिंग: बाय, टारगेट प्राइस: 1,100 रुपये, 30% उछाल की संभावना

श्रीराम फाइनेंस, श्रीराम ग्रुप की प्रमुख कंपनी है, जो अपने डायवर्सिफाई पोर्टफोलियो में लैंडिंग सर्विस देती है। कंपनी ने मजबूत AUM बढ़ोतरी (20% CAGR) हासिल की है और इसकी ग्रोथ संभावनाएं मजबूत हैं।

Brainbees Solutions (FirstCry) पर JM Financial की राय 
रेटिंग: बाय, टारगेट प्राइस : 614 रुपये, 14% उछाल की संभावना

फर्स्टक्राई का रेवेन्यू FY21-24 में 38% CAGR से बढ़ा है, और कंपनी ने FY21 में एडजस्टेड EBITDA मुनाफे में बदलाव किया है। इसकी EBITDA में बढ़ोतरी 51% तक होने की संभावना है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
