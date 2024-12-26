5 सालों में 3500 प्रतिशत रिटर्न, Stock Split और Record Date को लेकर खबर

एक मल्टीबैगर स्टॉक ने अपने स्टॉक स्प्लिट में शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड डेट तय कर दी है। यह स्टॉक स्प्लिट कंपनी के जरिए समीक्षा किए जाने के तहत पहला होगा, जैसा कि बीएसई वेबसाइट पर बताया गया है।

यह मल्टीबैगर स्टॉक पिछले 5 साल में लगभग 3,500% रिटर्न दे चुका है और वर्तमान में ₹1000 प्रति शेयर के नीचे ट्रेड कर रहा है।

advertisement

कंपनी लोहा और स्टील उत्पादों के निर्माण के बिजनेस में है। इसके उत्पादों में स्पंज आयरन, पिग आयरन, डक्टाइल आयरन पाइप, फेरो क्रोम, बिलेट, थर्मो मेकेनिकल ट्रीटेड (TMT), कोक और सिन्टर शामिल हैं, साथ ही इसमें कैप्टिव पावर प्लांट भी है। समीक्षा किए जा रहे कंपनी का नाम जय बालाजी इंडस्ट्रीज है।

Jai Balaji Industries के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 1:5 के रेश्यो में स्टॉक स्प्लिट को मंजूरी दी है। इसका मतलब है कि प्रत्येक ₹10 फेस वैल्यू वाला शेयर पांच हिस्सों में बंटेगा, प्रत्येक हिस्से की फेस वैल्यू ₹2 होगी।

स्प्लिट के पीछे के तर्क को लेकर कंपनी ने कहा कि कंपनी के शेयरों की लिक्विडिटी बढ़ाने और रिटेल निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि कंपनी के शेयर अधिक सुलभ बन सकें।

जय बालाजी इंडस्ट्रीज स्टॉक स्प्लिट रिकॉर्ड तिथि जय बालाजी इंडस्ट्रीज के बोर्ड ने रिकॉर्ड डेट के रूप में 17 जनवरी 2025 तय की है। रिकॉर्ड डेट वह तारीख होती है जिसे कंपनी यह तय करने के लिए निर्धारित करती है कि कौन से शेयरधारक ऑफर प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। स्टॉक स्प्लिट के लिए पात्र होने के लिए, शेयरों को रिकॉर्ड तिथि पर डिमैट अकाउंट में होना चाहिए।

शेयर की हिस्ट्री

जय बालाजी इंडस्ट्रीज शेयर की कीमत का इतिहास की बात की जाए तो तीन महीनों में लगभग 22% गिर चुके हैं। पिछले एक साल में इसने 18.6% का रिटर्न दिया, जबकि पिछले दो वर्षों में 1,522% का शानदार रिटर्न दिया है। लंबी अवधि की बात करें तो, इस स्टॉक ने पिछले पांच वर्षों में 3,497.6% और पिछले दस वर्षों में लगभग 6,050% का रिटर्न दिया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।