Special FD vs Normal FD: दोनों में क्या है फर्क? जानें कहां ज्यादा फायदा

Special FD vs Normal FD: फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) आज भी उन निवेशकों की पहली पसंद बना हुआ है, जो सुरक्षित और तय रिटर्न चाहते हैं। लेकिन अब बैंक सिर्फ पारंपरिक एफडी तक सीमित नहीं हैं।

जब आप बैंकों के वेबसाइट पर या बैंक जाकर एफडी के बारे में पता करते हैं तो आपको सामान्य एफडी के अलावा एक स्पेशल एफडी का भी ऑप्शन मिलता है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर नॉर्मल एफडी और स्पेशल एफडी में क्या अंतर होता है?

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बढ़ते कंपीटिशन के बीच कई बैंक खास अवधि, अलग इंवेस्टर क्लास और यहां तक कि ग्रीन थीम वाले एफडी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। मई 2026 तक बैंकों में एफडी पर ब्याज दरें सामान्य ग्राहकों के लिए 2.50% से 8.30% तक हैं। वहीं वरिष्ठ नागरिक कुछ स्कीम में 8.80% तक रिटर्न हासिल कर सकते हैं।

छह महीने से कम अवधि वाले डिपॉजिट पर आमतौर पर साधारण ब्याज मिलता है, जबकि लंबी अवधि के FD में ब्याज तिमाही आधार पर कंपाउंड होता है। इससे निवेशकों को ब्याज पर भी ब्याज का फायदा मिलता है।

Special FD vs Normal FD: कहां ज्यादा फायदा

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI Amrit Vrishti नाम से 444 दिनों की स्पेशल FD स्कीम चलाती है। यह तय अवधि वाली योजना है। बैंक के मुताबिक, यह स्कीम समान अवधि के सामान्य FD से ज्यादा ब्याज देती है।

इस योजना में कम से कम 1,000 रुपये से निवेश शुरू किया जा सकता है। ग्राहक इसे शाखा, YONO ऐप और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए खोल सकते हैं।

इसके अलावा SBI WeCare योजना खास तौर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाई गई है। पांच साल या उससे ज्यादा अवधि वाले डिपॉजिट पर यह योजना सामान्य FD दरों से 0.60% अतिरिक्त रिटर्न देती है। यह स्कीम रिटायर लोगों को स्थिर आय देने के उद्देश्य से तैयार की गई है।

444 और 555 दिन वाले FD क्यों ला रहे बैंक?

बैंक ऑफ बड़ौदा की 444-दिन वाली स्पेशल FD भी बाजार में चर्चा में है। इसमें सामान्य ग्राहकों को 6.60% और वरिष्ठ नागरिकों को 7.10% तक ब्याज मिल रहा है।

इंडस्ट्री जानकारों का कहना है कि बैंक 400, 444 या 555 दिन जैसी अलग अवधि वाली स्कीम इसलिए लाते हैं ताकि पूरी FD बुक की दरें बदले बिना ज्यादा डिपॉजिट आकर्षित किए जा सकें।

अब ग्रीन FD पर भी बैंकों का जोर

बैंक अब Green Fixed Deposit जैसे प्रोडक्ट भी पेश कर रहे हैं। इन योजनाओं में जमा राशि का इस्तेमाल पर्यावरण से जुड़े प्रोजेक्ट्स में किया जाता है।

RBI के ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क के तहत यह पैसा रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन बिल्डिंग और वेस्ट मैनेजमेंट जैसे सेक्टर में लगाया जाता है।

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HDFC Bank, Federal Bank, Union Bank of India, HSBC India, DBS Bank India और IndusInd Bank जैसे कई बैंक ग्रीन FD ऑफर कर रहे हैं। SBI का Green Rupee Term Deposit 1,111 दिन, 1,777 दिन और 2,222 दिन जैसी अलग अवधि में उपलब्ध है।

स्मॉल फाइनेंस बैंक दे रहे सबसे ज्यादा ब्याज

ऊंची FD दरों की बात करें तो स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी भी आगे हैं। Suryoday Small Finance Bank और Utkarsh Small Finance Bank 8.10% तक ब्याज दे रहे हैं।

इसके अलावा Jana Small Finance Bank, Equitas Small Finance Bank और Ujjivan Small Finance Bank भी आकर्षक रिटर्न ऑफर कर रहे हैं। निजी क्षेत्र के Bandhan Bank, DCB Bank, RBL Bank और IDFC FIRST Bank भी बड़े बैंकों की तुलना में ज्यादा ब्याज दे रहे हैं।

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