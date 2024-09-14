क्या होते हैं हाइब्रिड फंड, कैसे किया जाता है इसमें निवेश?

scorecardresearch
हाइब्रिड फंड म्यूचुअल फंड का एक प्रकार होते हैं, जो निवेशकों के लिए इक्विटी (शेयर) और डेट (बॉन्ड) दोनों प्रकार की संपत्तियों में निवेश का मौका देते हैं। हाइब्रिड फंड का मुख्य उद्देश्य जोखिम और रिटर्न के बीच संतुलन बनाना होता है, जिससे निवेशकों को अधिक स्थिरता और अपेक्षाकृत बेहतर रिटर्न मिल सके।

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Sep 14, 2024 15:24 IST
हाइब्रिड फंड म्यूचुअल फंड का एक प्रकार होते हैं, जो निवेशकों के लिए इक्विटी (शेयर) और डेट (बॉन्ड) दोनों प्रकार की संपत्तियों में निवेश का मौका देते हैं।  हाइब्रिड फंड का मुख्य उद्देश्य जोखिम और रिटर्न के बीच संतुलन बनाना होता है, जिससे निवेशकों को अधिक स्थिरता और अपेक्षाकृत बेहतर रिटर्न मिल सके।

हाइब्रिड फंड के प्रकार

इक्विटी-ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड: इन फंड्स में अधिकांश निवेश (65% या उससे अधिक) इक्विटी में किया जाता है, जिससे इसमें उच्च रिटर्न की संभावना होती है। शेष भाग डेट और अन्य साधनों में निवेश किया जाता है।

डेट-ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड: इसमें अधिकांश हिस्सा डेट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे बॉन्ड्स, डिबेंचर आदि में निवेश किया जाता है, जिससे यह सुरक्षित होता है। थोड़ा हिस्सा (35% या उससे कम) इक्विटी में निवेश किया जाता है ताकि रिटर्न में वृद्धि हो सके।

बैलेंस्ड एडवांटेज फंड: यह फंड बाजार की परिस्थितियों के अनुसार इक्विटी और डेट में निवेश का अनुपात बदलता रहता है। यह फंड एक प्रकार से सक्रिय रूप से बाजार के उतार-चढ़ाव का फायदा उठाने की कोशिश करता है।

एसेट एलोकेशन फंड: इसमें इक्विटी, डेट, और सोने जैसी विविध संपत्तियों में निवेश किया जाता है। यह फंड विविधीकरण का अच्छा उदाहरण है।

हाइब्रिड फंड के फायदे:

संतुलित जोखिम: हाइब्रिड फंड में इक्विटी और डेट का मिश्रण होता है, जिससे निवेशक को उच्च रिटर्न के साथ-साथ स्थिरता भी मिलती है। अगर इक्विटी मार्केट में गिरावट आती है, तो डेट निवेश उस नुकसान को संतुलित करने में मदद करता है।

विविधीकरण: हाइब्रिड फंड एक ही फंड में विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में निवेश करता है, जिससे निवेश पोर्टफोलियो में विविधीकरण आता है और जोखिम कम होता है।

स्थिर रिटर्न: डेट इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से हाइब्रिड फंड अपेक्षाकृत स्थिर रिटर्न देने में सक्षम होते हैं, जबकि इक्विटी निवेश से उच्च रिटर्न की संभावना बनी रहती है।

नवीन निवेशकों के लिए उपयुक्त: जो निवेशक सीधे इक्विटी में निवेश करने से डरते हैं या बहुत जोखिम नहीं लेना चाहते, उनके लिए हाइब्रिड फंड एक अच्छा विकल्प होते हैं। यह इक्विटी के लाभों के साथ डेट की सुरक्षा भी प्रदान करता है।

लंबी अवधि के निवेश के लिए अच्छा: हाइब्रिड फंड्स लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि इक्विटी लंबे समय में अच्छे रिटर्न प्रदान करने के लिए जानी जाती है, जबकि डेट स्थिरता सुनिश्चित करता है।

किसे करना चाहिए इन फंड्स में निवेश:

जिन निवेशकों को शेयर बाजार की अस्थिरता से डर लगता है लेकिन फिर भी इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं।
जो निवेशक लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं और एक संतुलित जोखिम/रिटर्न अनुपात चाहते हैं।
नए निवेशक जो पहली बार म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं और जोखिम लेने की क्षमता कम है।

