UPI PIN: बिना डेबिट कार्ड के कैसे सेट करें पिन? जानें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

डिजिटल पेमेंट्स में यूपीआई (Unified Payments Interface-UPI) एक बड़ा बदलाव लेकर आया है। इससे कैशलेस ट्रांजैक्शन करना बेहद आसान हो गया है। आमतौर पर यूपीआई पिन (UPI PIN) सेट करने के लिए डेबिट कार्ड (Debit Card) की जरूरत होती है, लेकिन अब आप इसे बिना डेबिट कार्ड के भी सेट कर सकते हैं। आइए जानते हैं स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस, जिससे आप आसानी से यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं।

advertisement

बिना डेबिट कार्ड के UPI PIN सेट करने का तरीका

UPI ऐप डाउनलोड करें: सबसे पहले BHIM, Google Pay, PhonePe या Paytm जैसी यूपीआई-इनेबल्ड ऐप को Google Play Store या Apple App Store से डाउनलोड करें।

मोबाइल नंबर रजिस्टर करें: अब ऐप खोलें और अपने मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें। ध्यान दें कि यह नंबर बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, क्योंकि यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए यही जरूरी होता है।

बैंक अकाउंट जोड़ें: अब "Add Bank Account" का ऑप्शन चुनें। लिस्ट में से अपना बैंक सेलेक्ट करें। यह स्टेप बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपका बैंक अकाउंट यूपीआई से कनेक्ट हो जाएगा।

आधार कार्ड से वेरिफाई करें: अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है, तो आधार कार्ड वेरिफिकेशन का ऑप्शन सेलेक्ट करें। आधार कार्ड के पहले 6 अंक डालें। इसके बाद UIDAI (Unique Identification Authority of India) की ओर से एक OTP आएगा।

OTP दर्ज करें: अब OTP दर्ज करें और वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा करें। यह प्रक्रिया आपकी पहचान को सिक्योर तरीके से वेरिफाई करती है।

UPI PIN सेट करें: अब आपको 4 या 6 अंकों का यूपीआई पिन सेट करने का ऑप्शन मिलेगा। एक स्ट्रांग पिन चुनें, ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल न करें।

पिन कन्फर्म करें: आपने जो PIN सेट किया है, उसे फिर से भरें। इससे कन्फर्म होगा कि आपने सही UPI PIN सेट किया है।

रजिस्ट्रेशन पूरा करें: PIN कन्फर्म करने के बाद आपका UPI PIN सेट हो जाएगा। अब आप इसका इस्तेमाल पैसे ट्रांसफर, बिल पेमेंट और ऑनलाइन शॉपिंग के लिए कर सकते हैं।