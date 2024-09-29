क्या मैं अपने Under construction घर को पजेशन से पहले बेच सकता हूँ? कितना टैक्स लगेगा?

मैंने 6 मई 2022 को एक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट खरीदने के लिए समझौता किया। मैंने कब्जा लेने से पहले अब उस फ्लैट को बेचने का फैसला किया है। ऐसे मामले में कर की गणना कैसे की जाएगी? क्या इसे अभी भी अल्पकालिक पूंजीगत लाभ के रूप में माना जाएगा, भले ही समझौते की तारीख से दो साल पहले ही बीत चुके हों? अगर मैं किसी दूसरी आवासीय संपत्ति में निवेश करता हूं तो क्या मैं कर बचा सकता हूं?

उत्तर: बलवंत जैन, टैक्स एक्सपर्ट का क्या कहना है पढ़िए

मेरी राय में, किसी निर्माणाधीन संपत्ति के लिए भुगतान करके, आपको "संपत्ति" पाने का अधिकार मिलता है, जो कि संपत्ति पर अधिकार से अलग है।

यदि संपत्ति को कब्जे में लेने से पहले बेचा जाता है, तो किए गए किसी भी लाभ को पूंजीगत लाभ माना जाएगा। यदि आप 24 महीने के भीतर इस अधिकार को हस्तांतरित करते हैं तो पूंजीगत लाभ दीर्घकालिक होगा अन्यथा, यह अल्पकालिक पूंजीगत लाभ होगा। इस अधिकार के अधिग्रहण की लागत कुल समझौते के मूल्य से घटाई गई राशि है, जो कि फ्लैट पर बकाया राशि है, यदि कोई हो।

यदि आप कब्जा लेने के बाद इसे बेचते हैं तो फ्लैट पाने का आपका अधिकार फ्लैट में अधिकार में बदल जाता है। होल्डिंग अवधि की गणना करने की अवधि आपके कब्जे लेने की तारीख से एक बार फिर शुरू होती है, हालांकि इस मामले में मतभेद हैं क्योंकि कुछ आयकर न्यायाधिकरणों ने यह रुख अपनाया है कि यदि यूनिट पहचान योग्य है तो अधिग्रहण की तारीख बिल्डर द्वारा जारी आवंटन की तारीख होगी। अधिग्रहण की लागत बिल्डर को किए गए कुल भुगतान हैं जिसमें स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क शामिल हैं।

हां, आप स्थानांतरण की तिथि से 2 वर्ष के भीतर एक अन्य आवासीय संपत्ति खरीदने के लिए शुद्ध बिक्री आय का निवेश करके दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर धारा 54F के तहत छूट का दावा कर सकते हैं। यदि आप कुल बिक्री आय का निवेश नहीं करते हैं तो उपलब्ध छूट आनुपातिक रूप से कम हो जाएगी। यदि आप निर्माणाधीन संपत्ति या स्वयं-निर्माण के लिए जाते हैं, तो आपको संपत्ति की बिक्री की तारीख से तीन साल की विस्तारित अवधि मिलती है। कृपया ध्यान दें कि यदि आपके ITR दाखिल करने की नियत तिथि यानी आम तौर पर 31 जुलाई 2025 से पहले धन का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जाता है, तो आपको अनुसूचित बैंक के साथ खोले जाने वाले पूंजीगत लाभ खाते में अप्रयुक्त धन जमा करना होगा। इस धन का उपयोग संपत्ति के अधिग्रहण या डेवलपर को भुगतान करने के लिए किया जा सकता है। अधिग्रहण/निर्माण निर्धारित अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

यदि आप किसी अन्य आवासीय गृह संपत्ति में निवेश नहीं करना चाहते हैं, तो आपके पास बिक्री मूल्य और आपकी लागत के बीच के अंतर पर 12.50% की दर से कर का भुगतान करने का विकल्प है, या बिक्री मूल्य और अनुक्रमित लागत के बीच के अंतर पर 20% की एक समान दर से कर का भुगतान करने का विकल्प है, बशर्ते आप निवासी करदाता हों।

(विशेषज्ञ द्वारा व्यक्त किए गए विचार उनके अपने हैं। कृपया अपने निवेश संबंधी प्रश्न हमें askmoneytoday@intoday.com पर ईमेल करें। हम अपने विशेषज्ञों के पैनल द्वारा आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे)