ये 250 रुपये का निवेश आपको बना सकता है करोड़पति

आमतौर पर कोई भी निवेश किया जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा काफी ज्यादा होती है। लेकिन मार्केट रेग्युलेटर SEBI अब आपके लिए मात्र 250 रुपये में SIP (सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) लाने का प्लैन कर रही है जिससे छोटे गांव, देहात में रहने वाले लोग भी शेयर बाजार में निवेश कर पाएंगे। यह प्लान विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है जिनकी आमदनी कम है और जो बड़ी राशि एक बार में निवेश नहीं कर सकते।

एसआईपी क्या है?

एसआईपी एक निवेश विधि है, जहां निवेशक एक निश्चित राशि हर महीने या अन्य समयांतराल पर म्यूचुअल फंड या अन्य निवेश उपकरणों में निवेश करते हैं। यह तरीका निवेशकों को छोटे-छोटे निवेशों के माध्यम से लंबी अवधि में बड़ा पोर्टफोलियो बनाने में मदद करता है।

250 रुपये में एसआईपी की खासियत

कम राशि का निवेश: 250 रुपये जैसी छोटी राशि के साथ, यह योजना मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए सुलभ होगी। इस पहल का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को निवेश की दुनिया से जोड़ना है।

विविधीकरण: छोटी रकम से भी निवेशक विभिन्न फंडों में निवेश कर सकते हैं, जिससे उनका पोर्टफोलियो विविध हो सकता है। यह जोखिम कम करने और बेहतर रिटर्न प्राप्त करने में सहायक हो सकता है।

लंबी अवधि में लाभ: छोटी-छोटी रकम का नियमित निवेश लंबी अवधि में कंपाउंडिंग के जरिए बड़ा रिटर्न दे सकता है।

सेबी का उद्देश्य

SEBI का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को निवेश के प्रति जागरूक करना और उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। भारत जैसे देश में, जहां वित्तीय साक्षरता अभी भी एक बड़ी चुनौती है, इस तरह के छोटे निवेश योजनाओं से लोगों में वित्तीय अनुशासन और निवेश की आदत बढ़ेगी।

निवेशकों के लिए फायदे

नियमित निवेश की सुविधा: 250 रुपये जैसी छोटी राशि के साथ नियमित निवेश करना आसान हो जाता है। यह निवेशकों को बिना ज्यादा वित्तीय दबाव के नियमित रूप से शेयर बाजार में हिस्सेदारी बनाए रखने का मौका देता है।

जोखिम में कमी: छोटी-छोटी रकम से निवेश करने से निवेशकों के सामने जोखिम कम हो जाता है, क्योंकि वे अपने पूरे पैसे एक साथ नहीं लगाते।