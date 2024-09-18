Share Market या Gold: किसने किया ज्यादा मालामाल?

इस साल निवेशकों को रिटर्न देने के मामले में गोल्ड और शेयर मार्केट में किसने मारी बाजी? जहां एक तरफ शेयर बाजार के ऑल टाइम हाई पर पहुंचा है तो वहीं अंतरराष्ट्रीय मार्केट में सोने की कीमतों ने इंवेस्टर्स का अच्छा पैसा बनाया है।

भारतीयों के लिए सोना हमेशा से निवेश के पसंदीदा और पारंपरिक विकल्पों में शुमार रहा है

advertisement

भारतीयों के लिए सोना हमेशा से निवेश के पसंदीदा और पारंपरिक विकल्पों में शुमार रहा है। इसके साथ ही गोल्ड ज्वैलरी की खरीदारी बढ़ाने में महिलाओं का सबसे बड़ा रोल रहा है। सजने संवरने में काम आने वाले ये गहने वक्त बीतने के साथ साथ अपनी कीमत में भी बढ़ोतरी करते जाते हैं। ऐसे में लोग ज्वैलरी को इस्तेमाल के साथ साथ निवेश के नजरिए से भी खरीदते हैं। लेकिन बीत चंद बरसों के दौरान निवेशकों का रुझान शेयर बाजार की तरफ भी तेजी से ब़ढ़ा है। लोग शेयर बाजार में सीधे या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के जरिए पैसा लगा रहे हैं। ऐसे में नए निवेशक गोल्ड और शेयर बाजार में से किसी एक को चुनने को लेकर दुविधा में आ जाते हैं। इनके मन में सवाल होता है कि शेयर मार्केट और गोल्ड में से कहां पैसे लगाएं जिससे उन्हें ज्यादा रिटर्न मिले।

शेयर मार्केट और गोल्ड में से कहां पैसे लगाएं जिससे उन्हें ज्यादा रिटर्न मिले?

इस सवाल का सीधा जवाब इस साल गोल्ड और शेयर बाजार के रिटर्न देखकर आसानी से मिल जाता है। दरअसल 2024 में गोल्ड ने शेयर मार्केट से ज्यादा रिटर्न दिया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में गोल्ड की कीमत 2060 डॉलर से बढ़कर 2600 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई है। यानी सोने की कीमत में इस साल करीब 26 प्रतिशत का उछाल आया है। वहीं अगर शेयर बाजार की बात करें तो इस साल अभी तक निफ्टी-50 करीब 16.60 प्रतिशत ही बढ़ा है। ऐसे में ये साफ नजर आ रहा है कि इस साल अभी तक गोल्ड ने शेयर बाजार के मुकाबले ज्यादा रिटर्न दिया है। अगर जानकारों की मानें तो इस साल इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड 2,640 डॉलर से लेकर 2,660 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच सकता है।

सोने की कीमतों में तेजी क्यों?

भूराजनीतिक तनाव बढ़ने और महंगाई में इजाफे से सोने की कीमतों में तेजी आ रही है। वहीं फेड की तरफ से ब्याज दरों में कटौती के अनुमान से भी डॉलर कमजोर हो रहा है और सोने के दाम बढ़ रहे हैं। दुनिया भर के सभी केंद्रीय बैंक भी सोने की खरीद में तेजी ला रहे हैं। जिस महंगाई की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के दाम बढ़ रहे हैं उससे दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी यानी अमेरिका को लोग भी परेशान हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की एक-तिहाई आबादी के लिए घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। जुलाई में 18 साल से बड़े 37.4 फीसदी लोगों ने कहा कि उनके लिए परिवार का खर्च चलाने में दिक्कत हो रही है। महंगाई से अमेरिका ही नहीं दुनिया के कई देश परेशान हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल में

advertisement

महंगाई से अमेरिका ही नहीं दुनिया के कई देश परेशान हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल में

-अर्जेंटीना है जहां महंगाई दर 237 फीसदी है

-वहीं लंबे समय से गृह युद्ध की मार झेल रहा सीरिया 120 परसेंट महंगाई दर के साथ दूसरे नंबर पर

-इसके बाद तुर्की में 51.9 परसेंट

-वेनेजुएला में 35.5 फीसदी

-लेबनान में 35.4 परसेंट

-बांग्लादेश में 11.66 फीसदी

-और पाकिस्तान में महंगाई दर 9.6 फीसदी है

भारत में महंगाई दर 3.65 फीसदी है और ये दुनिया में 19वें नंबर पर है। इस समय सबसे कम वहां इन्फ्लेशन रेट 0.6 फीसदी चीन में है।