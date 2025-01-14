Life Insurance Sector में हुआ बड़ा फेरबदल, LIC से आगे निकल गई ये कंपनी
लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी के मामले में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस (SBI Life Insurance) ने LIC को पीछे छोड़ दिया। पिछले महीने दिसंबर में एसबीआई लाइफ का प्रीमियम एलआईसी के मुकाबले ज्यादा रहा।
कई सालों से प्रीमियम के मामले में एलआईसी टॉप पर था, लेकिन अब एसआईबीआई लाइफ इंश्योरेंस टॉप पर आ गया।
कितने नंबर से पीछे रह गया एलआईसी
भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) देश की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। कई सालों से एलआईसी की रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी बाकी सभी इंश्योरेंस कंपनी से ज्यादा रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2024 में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने व्यक्तिगत गैर-एकल प्रीमियम पॉलिसी से 3,416 करोड़ रुपये जुटाए। वहीं, एलआईसी ने केवल 2,628 करोड़ रुपये जुटाए। दोनों कंपनी के प्रीमियम में लगभग 500 करोड़ रुपये का अंतर है। एसबीआई ने बताया कि दिसंबर 2024 में व्यक्तिगत गैर-एकल प्रीमियम पॉलिसी में 16.7 फीसदी की वृद्धि हुई। वहीं एलआईसी के व्यक्तिगत गैर-एकल प्रीमियम पॉलिसी में 15 फीसदी की कमी आई है।
LIC के प्रीमियम में आई कमी
एलआईसी द्वारा जारी डेटा के अनुसार पिछले साल की तुलना में एलआईसी के प्रीमियम में 40 फीसदी की गिरावट आई है। यह गिरावट ग्रुप सिंगल प्रीमियम पॉलिसी के कारण आई है। हालांकि, एलआईसी अभी भी कुल न्यू बिजनेस प्रीमियम में टॉप पर है। एलआईसी का इंडस्ट्री प्रीमियम 44 फीसदी है।
SBI लाइफ प्रीमियम बढ़ा
SBI लाइफ के प्रीमियम में तेजी देखने को मिली है। दिसंबर में एसबीआई का लाइफ प्रीमियम 15 फीसदी बढ़ा। इसके अलावा कंपनी की बाजार हिस्सेदारी भी बढ़कर 17.5 फीसदी हो गई। आपको बता दें कि दिसंबर 2024 में पूरे लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में गिरावट देखने को मिली।
डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।