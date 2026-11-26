अगर आपके माता-पिता को लगता है कि 500 रुपये की कॉफी पीना फिजूलखर्ची है, घर के किराए पर 40 हजार रुपये देना बहुत ज्यादा है या फिर सेहत और फिटनेस पर 25 हजार रुपये खर्च करना गैरजरूरी है, तो आप अकेले नहीं हैं। बड़े शहरों में रहने वाले कई युवाओं के लिए ये खर्च उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। हालांकि, उनके माता-पिता इसे फिजूलखर्ची के तौर पर देखते हैं।

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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रेम सोनी नाम के एक यूजर ने दोनों पीढ़ियों की सोच के इसी अंतर को लेकर एक पोस्ट शेयर किया है। उनका कहना है कि Gen Z के लिए जो सामान्य जिंदगी है, वह उनके माता-पिता के लिए लग्जरी लाइफ हुआ करती थी।

A normal life for Gen Z was luxury life for their parents. When your parents hear you spend ₹500 on coffee, ₹40,000 on rent or ₹25000 on basic healthcare and fitness, they call you reckless and spoiled. Because their brain is still anchored to 1985 survival economics when a middle class family could buy a flat on a single salary, raise 4 kids and retire with a pension. Today, the bare minimum to survive with basic dignity in an Indian metro looks like rich kid extravagance to them: • Renting a safe 1BHK near work costs more than their entire monthly salary used to be. • Eating clean food and joining a decent gym costs ₹25000 a month. • A single zomato order costs ₹2000. • Buying a 2BHK in a tier-1 city requires ₹2 Crore, a number that takes 20 years of EMIs just to break even. Your father retired at 58 with a pension. You will retire at 70 with a screenshot of a mutual fund. What Indian parents call luxury today is just the basic cost of functioning. Gen Z buys ₹500 coffee because they already know skipping it won't magically buy them a ₹2 Crore apartment in Mumbai or Bengaluru. Stop judging 2026 survival habits with a 1985 calculator. You are being lectured on money by a generation that bought real estate for the price of a hatchback. — Prem Soni (@ValueWithPrem) November 25, 2026

बदल गए हैं कमाई और खर्च के मायने

सोनी के मुताबिक, माता-पिता आज के खर्चों का आकलन उस दौर की आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर करते हैं, जिसमें वे खुद बड़े हुए हैं। साल 1985 में एक मध्यमवर्गीय परिवार एक व्यक्ति की सैलरी से फ्लैट खरीद सकता था, चार बच्चों की परवरिश कर सकता था और रिटायरमेंट के बाद पेंशन का सहारा भी मिलता था।

घर से लेकर खानपान तक कितना खर्च?

सोनी ने अपनी पोस्ट में आज के युवाओं के खर्चों के कई उदाहरण दिए हैं। उनके मुताबिक, ऑफिस के पास सुरक्षित जगह पर 1BHK फ्लैट का किराया पहले की पीढ़ी की पूरी महीने की सैलरी से भी ज्यादा हो सकता है।

हेल्दी खाना खाने और अच्छे जिम जाने पर हर महीने 25 हजार रुपये खर्च होते हैं। जोमैटो से एक बार खाना मंगाने का बिल 2,000 रुपये तक पहुंच जाता है। वहीं, बड़े शहर में 2BHK फ्लैट खरीदने के लिए 2 करोड़ रुपये की जरूरत पड़ सकती है, जिसकी EMI चुकाने में 20 साल लग जाते हैं।

पेंशन से म्यूचुअल फंड तक का सफर

सोनी ने दोनों पीढ़ियों के रिटायरमेंट की तुलना भी की। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आपके पिता 58 साल की उम्र में पेंशन के साथ रिटायर हुए थे, जबकि आप 70 साल की उम्र में म्यूचुअल फंड के स्क्रीनशॉट के साथ रिटायर होंगे।

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500 रुपये की कॉफी पर क्या कहा?

सोनी का कहना है कि Gen Z के युवा जानते हैं कि 500 रुपये की कॉफी पीना छोड़ देने से मुंबई या बेंगलुरु में 2 करोड़ रुपये का फ्लैट खरीदना संभव नहीं हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि साल 2026 में जिंदगी जीने के खर्चों का हिसाब 1985 के कैलकुलेटर से लगाना बंद करना चाहिए। उनकी इस पोस्ट ने एक सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या आज के युवा वास्तव में अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च कर रहे हैं या फिर उनके माता-पिता के दौर के मुकाबले जिंदगी जीना महंगा हो गया है।