PVC Aadhaar card: ज्यादा सुरक्षित और टिकाऊ, अप्लाई करने का बहुत आसान

UIDAI ने एक बार फिर पीवीसी आधार कार्ड (PVC Aadhar Card) को शुरू किया है। इसे प्लास्टिक आधार कार्ड (Plastic Aadhaar card) भी कहते हैं। यह कार्ड नॉर्मल पेपर वाले आधार कार्ड से ज्यादा टिकाऊ और सिक्योर है। कई बार पेपर वाला आधार कार्ड बारिश या पानी में भीगकर खराब हो जाता है, लेकिन पीवीसी कार्ड लंबे समय तक सिक्योर रहता है।

advertisement

क्या है पीवीसी आधार कार्ड? (What is PVC Aadhaar Card)

पीवीसी आधार कार्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड (Polyvinyl Chloride) से बना होता है। यह कार्ड किसी भी मौसम में खराब नहीं होता। इसके अलावा इस कार्ड में कई सिक्योर फीचर्स होते हैं। जैसे कि इस कार्ड में QR कोड (QR Code), माइक्रोटेक्स्ट (Microtext),घोस्ट इमेज (Ghost Image), होलोग्राम (Hologram) होता है। यह कार्ड काफी सिक्योर होता है। कार्ड के सिक्योरिटी फीचर्स की वजह से इसे आसानी से ऑनलाइन और ऑफलाइन वेरिफाई किया जा सकता है।

कैसे करें ऑनलाइन अप्लाई? (How to apply for PVC Aadhaar card Online)

अगर आप पीवीसी आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो आप इसे सिर्फ 50 रुपये में ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के लिए नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करें।

सबसे पहले UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।



अब "ऑर्डर पीवीसी आधार कार्ड" (Order PVC Aadhar Card) के ऑप्शन पर क्लिक करें।



इसके बाद आधार नंबर (Aadhar Number) और कैप्चा कोड (Captcha Code) डालें।



अब "सेंड ओटीपी" (Send OTP) पर क्लिक करें और मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें।



इसके बाद आधार कार्ड प्रीव्यू (Preview) शो होगा।



अब पेमेंट करके अप्लाई प्रोसेस को पूरा करे।



इसके बाद कुछ दिनों के अंदर स्पीड पोस्ट (Speed Post) के जरिए आपका PVC आधार कार्ड आपके घर पहुंच जाएगा।

कैसे करें ऑफलाइन अप्लाई? (How to apply for PVC Aadhaar card Offline)

अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको आधार सेंटर (Aadhar Center) पर जाना होगा। आधार सेंटर जाकर पीवीसी आधार कार्ड आवेदन फॉर्म (PVC Aadhar Card Application Form) भरें। ध्यान रहे कि फॉर्म में सभी जानकारी सही होनी चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ 50 रुपये की फीस जमा करें।एप्लीकेशन पूरा होने के बाद 5 दिनों के भीतर स्पीड पोस्ट के जरिए आधार कार्ड आपके घर के एड्रेस पर भेज दिया जाएगा।