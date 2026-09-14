SBI, PNB, BoB और Bank of India- किस सरकारी बैंकों की FD पर मिल रहा ज्यादा ब्याज? जानें लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट

अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में पैसा लगाने की सोच रहे हैं और सरकारी बैंकों को प्राथमिकता देते हैं, तो आपके लिए ब्याज दरें ज्यादा आकर्षक नहीं दिख रही हैं। देश के बड़े सरकारी बैंकों (PSU Banks) में नियमित ग्राहकों के लिए FD पर मिलने वाला अधिकतम ब्याज अभी भी 7% से नीचे है।

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9 सितंबर तक के FD रेट के मुताबिक, बड़े PSU बैंकों में सबसे ज्यादा ब्याज बैंक ऑफ बड़ौदा दे रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा में 555 दिन की FD पर नियमित ग्राहकों को अधिकतम 6.75% ब्याज मिल रहा है। इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया 3 साल की FD पर 6.70% और पंजाब नेशनल बैंक 444 दिन की FD पर 6.60% तक ब्याज दे रहा है।

SBI की FD दर सबसे कम

देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक SBI इस तुलना में पीछे नजर आ रहा है। SBI 444 दिन की FD पर नियमित ग्राहकों को अधिकतम 6.45% ब्याज दे रहा है। वहीं इंडियन ओवरसीज बैंक भी 444 दिन की FD पर 6.60% तक ब्याज दे रहा है।

अगर कोई निवेशक 1 साल की FD करना चाहता है, तो बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक सबसे ज्यादा 6.50% ब्याज दे रहे हैं। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB और SBI में 1 साल की FD पर ब्याज दर 6.25% है।

₹5 लाख की FD पर कितना मिलेगा फायदा?

अगर कोई निवेशक 1 साल के लिए ₹5 लाख की FD बैंक ऑफ इंडिया या इंडियन ओवरसीज बैंक में करता है और ब्याज दर 6.50% रहती है, तो उसे करीब ₹32,500 का सालाना ब्याज मिलेगा। वहीं 6.25% ब्याज देने वाले बैंक में इसी रकम पर करीब ₹31,250 का ब्याज मिलेगा। यह गणना टैक्स से पहले की है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

प्राइवेट और स्मॉल फाइनेंस बैंक दे रहे ज्यादा रिटर्न

PSU बैंकों की तुलना में कई प्राइवेट और स्मॉल फाइनेंस बैंक ज्यादा ब्याज ऑफर कर रहे हैं। प्राइवेट बैंकों में Bandhan Bank अधिकतम 7.45%, Yes Bank 7.25% और IDFC First Bank 7.10% तक ब्याज दे रहे हैं।

वहीं स्मॉल फाइनेंस बैंक इस मामले में आगे हैं। Suryoday Small Finance Bank 8.25%, Utkarsh Small Finance Bank 8.10%, Jana Small Finance Bank और Shivalik Small Finance Bank 8% तक ब्याज दे रहे हैं।

इसके अलावा NBFC में Shriram Finance 7.50%, Mahindra Finance 7.45% और Bajaj Finance 7.40% तक ब्याज दे रहे हैं।

वरिष्ठ नागरिकों को मिल रहा ज्यादा ब्याज

वरिष्ठ नागरिकों के लिए PSU बैंक FD पर ब्याज दर थोड़ी ज्यादा है। बैंक ऑफ इंडिया वरिष्ठ नागरिकों को अधिकतम 7.45% तक ब्याज दे रहा है। इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा 7.25% और SBI 7.05% तक ब्याज दे रहा है। PNB और इंडियन ओवरसीज बैंक में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिकतम ब्याज दर 7.10% है।

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कुल मिलाकर, सरकारी बैंक FD में सबसे ज्यादा रिटर्न नहीं दे रहे हैं, लेकिन स्थिरता और बैंक की प्रोफाइल को प्राथमिकता देने वाले निवेशकों के लिए ये विकल्प बने हुए हैं। निवेश करने से पहले अलग-अलग अवधि की FD दरों की तुलना करना जरूरी है, क्योंकि अधिकतम ब्याज किसी खास अवधि की FD पर ही लागू हो सकता है।