PPF Rule: 6 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए खुशखबरी, सरकार ने बदल दिया पीपीएफ का ये नियम

अगर आपके पास PPF अकाउंट (Public Provident Fund) है, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। सरकार ने पीपीएफ अकाउंट (PPF Account) में नॉमिनी अपडेट करने के चार्ज को पूरी तरह खत्म कर दिया है। पहले इस प्रोसेस के लिए 50 रुपये का चार्ज देना पड़ता था, लेकिन अब यह बिल्कुल फ्री में होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर जानकारी दी।

Recently was informed that a fee was being levied by financial institutions for updating/modifying nominee details in PPF accounts.



Necessary changes are now made in the Government Savings Promotion General Rules 2018 via Gazette Notification 02/4/25 to remove any charges on… pic.twitter.com/Hi33SbLN4E — Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) April 3, 2025

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक्स पोस्ट में कहा कि कई फाइनेंशियल संस्थान PPF अकाउंट में नॉमिनी अपडेट करने के लिए चार्ज ले रहे थे। अब सरकार ने इसे फ्री कर दिया है, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी।

6 करोड़ से ज्यादा लोगों को होगा फायदा

सरकार के इस फैसले से करीब 6 करोड़ PPF अकाउंट होल्डर्स को सीधा फायदा मिलेगा। अब नॉमिनी जोड़ने, बदलने या हटाने के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। सरकार ने 2 अप्रैल 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी करके इस बदलाव की घोषणा की।

4 नॉमिनी तक जोड़ सकते हैं

सरकार ने सिर्फ नॉमिनी अपडेट को फ्री ही नहीं किया, बल्कि अब अकाउंट होल्डर्स 4 नॉमिनी तक जोड़ सकते हैं। यह सुविधा बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 2025 (Banking Amendment Bill 2025) के तहत दी गई है। इसका मतलब है कि अब आप अपने पीपीएफ अकाउंट के पैसों, लॉकर या सुरक्षित सामान के लिए अधिकतम 4 नॉमिनी जोड़ सकते हैं।

निवेश के लिए PPF काफी अच्छा ऑप्शन

पीपीएफ अकाउंट लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट में से एक माना जाता है। इसमें निवेश करने पर 7.1% का गारंटीड ब्याज मिलता है। इसके अलावा आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की कर छूट भी मिलती है। पीपीएफ में मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी की रकम पूरी तरह टैक्स-फ्री होती है।