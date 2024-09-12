Power of Compounding: इस फंड में कोविड के बाद 10,000 की SIP से बने 8.51 लाख
बड़ौदा बीएनपी पारिबा एसेट मैनेजमेंट कंपनी की म्यूचुअल फंड स्कीम बड़ौदा बीएनपी पारिबा लार्ज एंड मिड कैप फंड के 4 साल इस सितंबर में पूरे हो गए हैं। अगर इस फंड में 10,000 की एसआईपी चार साल पहले की होती अब तक उसकी वैल्यू 31 अगस्त 2024 तक 8.51 लाख रुपये हो गई होती।
योजना ने बाजार में गिरावट के दौरान बेहतर डाकना प्रोटेक्शन (सुरक्षा) की पेशकश की है
इसका मतलब यह है कि इस योजना ने बाजार में गिरावट के दौरान बेहतर डाकना प्रोटेक्शन (सुरक्षा) की पेशकश की है, जबकि तेजी के दौरान बेंचमार्क को रिटर्न देने में पीछे छोड़ दिया है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) के जरिए निवेश करने वालों ने इस फंड में पिछले साल 53% और फंड लॉन्च होने के बाद से 32.04% का रिटर्न हासिल किया है। यह योजना रणनीतिक रूप से लार्ज-कैप और मिड-कैप शेयरों में से हर कैटेगरी में कम से कम 35% निवेश करती है।