scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsपर्सनल फाइनेंस100 रुपये के निवेश के बाद जमा होगा मोटा फंड, Post Office की ये स्कीम करेगा मालामाल

100 रुपये के निवेश के बाद जमा होगा मोटा फंड, Post Office की ये स्कीम करेगा मालामाल

Post Office Scheme: पोस्ट ऑफिस की स्कीम काफी पॉपुलर हो रहा है। इस स्कीम में निवेशकों को शानदार रिटर्न मिल रहा है। अगर आप भी पोस्ट ऑफिस स्कीम में निवेश का प्लान कर रहे हैं तो हम आपको आर्टिकल में एक ऐसे ही स्कीम के बारे में बताएंगे।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Jan 26, 2025 18:36 IST
Small savings schemes, primarily overseen by post offices and banks, undergo quarterly evaluations of their interest rates.
Small savings schemes, primarily overseen by post offices and banks, undergo quarterly evaluations of their interest rates.

पोस्ट ऑफिस स्कीम (Post Office Scheme) काफी पॉपुलर हो रहा है। इस स्कीम में निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न मिलता है। पोस्ट ऑफिस स्कीम सेफ और सिक्योर ऑप्शन हैं। वर्तमान में इस स्कीम में उच्च ब्याज दर ऑफर हो रहा है। अगर आप भी सिक्योर निवेश का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो हम आपको नीचे एक ऐसे ही पोस्ट ऑफिस स्कीम के बारे में बता रहे हैं।

advertisement

 पोस्‍ट ऑफिस आरडी (Post Office RD) काफी पॉपुलर स्कीम है। इसमें पांच साल तक निवेश किया जा सकता है। अगर आप हर दिन 100 रुपये का निवेश करते हैं तो पांच साल में 2 लाख रुपये से ज्यादा का फंड तैयार हो जाएगा।  

कैसे जमा होगा 2 लाख रुपये का फंड

रोजाना 100 रुपये का निवेश करके आप महीने में 3 हजार रुपये इन्वेस्ट करते हैं। इस तरह आप सालाना 36,000 रुपये का निवेश करेंगे। इस हिसाब से आप 5 साल में टोटल 1 लाख 80 हजार रुपये का निवेश करेंगे। वर्तमान में पोस्‍ट ऑफिस आरडी स्कीम में 6.7 फीसदी का ब्याज मिल रहा है। 6.7 फीसदी के ब्याज दर के हिसाब से आपको 5 साल में 34,097 रुपये का ब्याज मिलेगा। इस तरह मैच्योरिटी पर आपको 2,14,097 रुपये मिलेंगे।

आपको बता दें कि इस स्कीम में न्यूनतम 100 रुपये का निवेश कर सकते हैं। वहीं अधिकतम निवेश की कोई लिमिट नहीं है।

ये भी जानें

पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम की मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का होता है। इस स्कीम को मैच्योरिटी के बाद भी एक्सटेंड करवाया जा सकता है। आप 5 साल के स्कीम को आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर स्कीम को एक्सटेंड करवाते हैं तो इसे अपने हिसाब से बंद भी करवाया जा सकता है।

इस स्कीम में मैच्योरिटी से पहले आरडी अकाउंट (Post Office RD Account) को बंद करवाने की अनुमति मिलती है। इस अकाउंट को खुलवाने के 3 साल बाद बंद करवाया जा सकता है। यहां तक कि मैच्योरिटी से एक दिन पहले भी बंद करवा सकते हैं। अगर मैच्योरिटी से पहले अकाउंट को बंद करवाते हैं तो उसमें पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट (Post Office Saving Account) के हिसाब से ब्याज मिलेगा। वर्तमान में पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पर 4 फीसदी का ब्याज मिल रहा है।
 

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jan 26, 2025