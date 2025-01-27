scorecardresearch
PM Kisan Yojana: खत्म हुआ इंतजार!सरकार ने बता दिया कब आएगी 19वीं किस्त, यहां जानें पूरी डिटेल्स

PM Kisan Yojana: खत्म हुआ इंतजार! सरकार ने बता दिया कब आएगी 19वीं किस्त, यहां जानें पूरी डिटेल्स

PM Kisan 19th Installment: सरकार ने पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त का एलान कर दिया है। इस किस्त का इंतजार करोड़ों किसान कर रहे हैं। आइए, जानते हैं कि किस दिन अकाउंट में किस्त की राशि ट्रांसफर होगी।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Jan 28, 2025 10:11 IST
PM Kisan, PM Kisan Yojana
पीएम किसान की 19वीं किस्त

PM Kisan Yojana Update: सरकार ने किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना (Pm kisan Samman Nidhi Yojana) शुरू की थी। इस योजना में किसानों को सालाना 6,000 रुपये की राशि मिलती है। यह राशि किसानों को किस्तों में मिलती है। हर किस्त में किसानों को 2,000 रुपये की राशि मिलती है। इस योजना की खासियत है कि इसमें किस्त की राशि किसान के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आती है। इसका मतलब है योजना में बिचौलिया की कोई भूमिका नहीं रहती है।

अभी तक सरकार ने योजना की 18 किस्त जारी कर दी है। पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त (PM Kisan Yojana 18th Installment) अक्टूबर में जारी हुई थी। 18वीं किस्त का लाभ 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिला है। अब करोड़ों किसान 19वीं किस्त (PM Kisan Yojana 19th Installment) का इंतजार कर रहे थे। सरकार ने 19वीं किस्त की तारीख का एलान कर दिया है। 

कब जारी होगी 19वीं किस्त? (PM Kisan Yojana 18th Installment Date)   
 
पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार पीएम किसान योजना की 19 वीं किस्त 24 फरवरी 2024 को जारी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को बिहार के दौरे पर होंगे। वह बिहार में ही पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त की राशि किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। 

इन किसानों को मिलेगा लाभ

पीएम किसान योजना का लाभ केवल उन किसानों को मिलेगा जिन्होंने ई-केवाईसी और जमीन का सत्यापन करवाया है। पीएम किसान योजना के नियमों के अनुसार जो किसान ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा।  

लाभार्थी लिस्ट में कैसे चेक करें नाम? (How to check your name in beneficiaries list)  

  • सबसे पहले pmkisan.gov.in पर जाएं।
  • अब Farmers Corner में जाकर Beneficiary List को सेलेक्ट करें। 
  • इसके बाद राज्य, जिला, तहसील, ब्लॉक और गांव आदि जानकारी दर्ज करें।
  • अब Get Report पर क्लिक करें और अपना नाम चेक करें।
     

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jan 27, 2025