Newsपर्सनल फाइनेंसPM Kisan Yojana 19th Installment: कल आएगी किस्त, आज जानें आपको मिलेगा लाभ या नहीं

PM Kisan Yojana 19th Installment: कल आएगी किस्त, आज जानें आपको मिलेगा लाभ या नहीं

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत अगली किस्त 24 फरवरी 2025 को जारी की जाएगी। यह 19वीं किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार के भागलपुर दौरे के दौरान वितरित की जाएगी। आर्टिकल में जानते हैं कि आपको इस स्कीम का लाभ मिलेगा या नहीं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Feb 23, 2025 16:35 IST
It is mandatory for PM Kisan registered Farmers to complete eKYC. OTP-based eKYC can be done on the PMKISAN portal, or individuals can visit their nearest Common Service Centres for Biometric-based eKYC verification.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत अगली किस्त 24 फरवरी 2025 को जारी की जाएगी। यह 19वीं किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार के भागलपुर दौरे के दौरान वितरित की जाएगी। योजना की 18वीं किस्त 5 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र के वाशिम में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जारी की गई थी। अब तक इस योजना से 11 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिला है, जबकि पिछली किस्त में 9.58 करोड़ किसानों को इसका फायदा मिला था।

PM-KISAN योजना क्या है?

PM-KISAN योजना के तहत भूमिधारी किसान परिवारों को सालाना ₹6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो ₹2,000 की तीन बराबर किस्तों में वितरित की जाती है। यह राशि हर चार महीने में सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। पात्र किसान परिवारों में पति, पत्नी और अवयस्क बच्चे शामिल होते हैं। योजना के तहत दी जाने वाली राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में भेजी जाएगी।

eKYC अनिवार्य

PM-KISAN योजना के तहत पंजीकृत किसानों के लिए eKYC कराना अनिवार्य है। eKYC निम्नलिखित तीन तरीकों से किया जा सकता है:

  • OTP आधारित eKYC – इसे PM-KISAN पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है।
  • बायोमेट्रिक आधारित eKYC – यह नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या राज्य सेवा केंद्र (SSK) में किया जा सकता है।
  • फेस ऑथेंटिकेशन आधारित eKYC – यह PM-KISAN मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जाता है।

लाभार्थी लिस्ट में नाम कैसे चेक करें?

  • PM-KISAN की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • ‘Beneficiary Status’ टैब पर क्लिक करें।
  • आधार नंबर या खाता नंबर दर्ज करें और "Get Data" पर क्लिक करें।
  • आपकी लाभार्थी स्थिति और भुगतान की जानकारी स्क्रीन पर शो होगी।
     

Priyanka Kumari
Feb 23, 2025