Personal Loan है मुसीबत में मसीहा, आपको जरूर पता होना चाहिए ये 5 लाभ

आपको जब पैसे की जरूरत होती है तो पर्सनल लोन (Personal Loan) एक वरदान है। इस लोन को लेने लिए ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ती। आप यह लोन मेडिकल खर्च या शादी, एजुकेशन, घर की मरम्मत के लिए ले सकते हैं। खास बात है कि पर्सनल लोन जल्दी और आसानी से मिल जाता है।

हम आपको नीचे पर्सनल लोन पांच फायदों (Pesonal Loan Benfits) के बारे में बताएंगे।

फटाफट मिल जाता है लोन

पर्सनल लोन बढ़ी जल्दी मिल जाता है। वैसे तो कई लोन के लिए आवेदक को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूत होती है। लेकिन, पर्सनल लोन में ऐसा नहीं है। इस लोन का प्रोसेस बहुत आसान होता है। अक्सर 24 से 48 घंटों के भीतर पर्सनल लोन मिल जाता है।

HDB Financial Services Ltd के Emerging Markets & Gold loans हेड एस. सत्य रामनन का कहना है कि पर्सनल लोन मेडिकल, तत्काल घर की मरम्मत या फिर किसी आपात स्थितियों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है।

कोई जमानत की जरूरत नहीं

पर्सनल लोन की सबसे खास बात है कि यह अनसिक्योर्ड है। इसका मतलब है कि आपको गारंटी के तौर पर प्रॉपर्टी या सोना जैसी कोई संपत्ति गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। यह न केवल आवेदन प्रोसेस को सरल बनाता है बल्कि रिपेमेंट के मामले में एसेट खोने के जोखिम को भी कम करता है।

किसी के लिए भी ले सकते हैं लोन

एस. सत्य रामनन ने कहा कि घर या कार लोन के वाले लोन के उलट पर्सनल लोन किसी भी काम के लिए लिया जा सकता है। इस लोन के जरिये कई काम जैसे शादी या शिक्षा या एक छोटा बिजनेस शुरू किया जा सकता है। पर्सनल लोन कई आवश्यकताओं के लिए एक पसंदीदा फाइनेंस इक्यूपमेंट बनती है।

सुविधाजनक रिपेमेंट ऑप्शन

पर्सनल लोन में लचीले रिपेमेंट टेन्योर होता है, जो आम तौर पर 12 से 60 महीने तक होती है। उधार लेने वाला अपनी इनकम और बजट के हिसाब से ईएमआई चुन सकता हैं। इससे बेहतर फाइनेंस प्लानिंग बनाने में मदद मिलती है और एकमुश्त भुगतान का बोझ कम होता है।

क्रेडिट स्कोर

जिम्मेदारी से उधार लेना और पर्सनल लोन का समय पर भुगतान आपके क्रेडिट स्कोर को काफी हद तक बेहतर बना सकता है। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर फ्यूचर के लोन और ज्यादा क्रेडिट सर्विस पाने में मदद करता है।

