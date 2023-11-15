Personal Finance: मैं और मेरी पत्नी सालाना 60 लाख रुपये कमाते हैं। मुझे 5 साल बाद 5 करोड़ कैसे मिलेंगे?

सवाल- मैं पिछले 10 वर्षों से पुणे में एक आईटी पेशेवर के रूप में काम कर रहा हूं। मैं अगले 5 वर्षों में (2028 तक) 5 करोड़ रुपये के साथ अपनी सेवानिवृत्ति की योजना बनाना चाहता हूं। वर्तमान में, मैं प्रति वर्ष 40 लाख रुपये कमा रहा हूं और मेरी पत्नी प्रति वर्ष 20 लाख रुपये कमा रही है। पुणे में हमारा फ्लैट है (उस घर का बकाया लोन 10 लाख रुपये है)। लगभग 10,000 रुपये मासिक ईएमआई। हमारे पास अन्य निवेश हैं: पुणे में 1 आवासीय भूखंड (उस पर कोई ऋण नहीं)। इंदौर में 3 बीएचके फ्लैट - (16 लाख का बकाया ऋण) लगभग 20 हजार मासिक ईएमआई। मैंने अपने पैतृक स्थान पर 3 प्लॉट (मूल्य 40 लाख) भी खरीदे। (मैंने इसे खरीदने के लिए व्यक्तिगत ऋण लिया था, और अब लगभग सभी ऋण चुका दिए गए हैं)।मैं एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश करता हूं। मेरी मासिक एसआईपी अब लगभग 60 हजार है। पहले, यह कम था, लेकिन पिछले 6 महीनों में, मैंने इसे 60k तक बढ़ा दिया, और पोर्टफोलियो अब 15 लाख का है (मैं और मेरी पत्नी दोनों सहित)। मैंने 5 लाख के शेयरों में कुछ निवेश किया। मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि मुझे क्या रखना चाहिए और क्या नहीं। यदि एमएफ ही रास्ता है, तो कृपया सुझाव दें कि मुझे एसआईपी में कितना निवेश करना चाहिए और कितना अन्य तरीकों से करना चाहिए।

MyMoneyMantra.com के संस्थापक और एमडी राज खोसला का उत्तर

जवाब- अगले 5 वर्षों में 5 करोड़ का सेवानिवृत्ति कोष बनाने के लिए, आपके पास एक अच्छी तरह से संरचित योजना होनी चाहिए जिसके लिए आपको अपनी बचत दर में उल्लेखनीय वृद्धि करने की आवश्यकता हो सकती है। सबसे पहले, अपने वर्तमान वित्त और अपनी मौजूदा देनदारियों की समीक्षा करें। एफडी, डेट म्यूचुअल फंड या आरडी में निवेश करके अपने कम से कम 3-6 महीने के खर्च के बराबर एक आपातकालीन फंड बनाएं। आपने अपना सेवानिवृत्ति लक्ष्य पहले ही परिभाषित कर लिया है; हालाँकि, अपनी सेवानिवृत्ति की जीवनशैली, मुद्रास्फीति और स्वास्थ्य देखभाल जैसे सेवानिवृत्ति के बाद के खर्चों जैसे कारकों पर विचार करें। म्यूचुअल फंड में अपने एसआईपी को जारी रखने की सिफारिश की जाती है, और अपने आक्रामक सेवानिवृत्ति लक्ष्य के साथ, आपको अपनी बचत और खर्चों के अनुरूप अपनी मासिक एसआईपी राशि बढ़ाने की आवश्यकता है। लार्ज-कैप, मिड-कैप और स्मॉल-कैप फंडों में निवेश करके अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाएं और निवेश के लिए उपलब्ध एकमुश्त राशि के लिए, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान (एसटीपी) मार्ग के माध्यम से म्यूचुअल फंड में निवेश करने पर विचार करें।आपके पास कई रियल-एस्टेट निवेश हैं और यह लंबी अवधि में नियमित मासिक आय और पूंजी वृद्धि का स्रोत होना चाहिए। अपनी संपत्तियों को किराए पर दें और किराये की आय को एसआईपी मार्ग के माध्यम से विविध इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करने पर विचार करें। सुनिश्चित करें कि आपके पास एक फैमिली फ्लोटर स्वास्थ्य योजना है जो सेवानिवृत्ति से पहले और बाद की आपकी चिकित्सा आपातकालीन जरूरतों का ख्याल रखती है। नियमित रूप से अपने निवेश पोर्टफोलियो की समीक्षा और पुनर्संतुलन करें और एक वित्तीय सलाहकार की मदद से आवश्यकतानुसार समायोजन करें जो एक व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति योजना बना सकता है।

(निवेश विशेषज्ञ द्वारा व्यक्त किए गए विचार उनके अपने हैं। अपने निवेश संबंधी प्रश्न हमें Askmoneytoday@intoday.com पर ईमेल करें। हम आपके प्रश्नों का उत्तर हमारे विशेषज्ञों के पैनल से प्राप्त करेंगे।)