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Newsपर्सनल फाइनेंसNRI के लिए बड़ा मौका! भारत के इन बैंकों में NRE FD पर मिल रहा शानदार ब्याज, निवेश से पहले जान लें ये जरूरी बात

NRI के लिए बड़ा मौका! भारत के इन बैंकों में NRE FD पर मिल रहा शानदार ब्याज, निवेश से पहले जान लें ये जरूरी बात

NRI के लिए भारत में पैसा जमा करने का एक विकल्प NRE फिक्स्ड डिपॉजिट है। कई बैंक इस पर 7% से ज्यादा ब्याज दे रहे हैं और कुछ डिपॉजिट पर ब्याज दर 8.05% तक पहुंच रही है। इसमें टैक्स फायदे और रकम वापस विदेश भेजने की सुविधा भी मिलती है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 18, 2026 11:25 IST
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In Short

  • NRE फिक्स्ड डिपॉजिट पर कुछ बैंकों में ब्याज दर 8.05% तक पहुंच रही है।
  • DCB Bank एक साल से ज्यादा और तीन साल तक की अवधि के NRE डिपॉजिट पर सबसे ज्यादा 8.05% ब्याज दे रहा है।
  • NRE डिपॉजिट का ब्याज योग्य NRI के लिए भारत में टैक्स फ्री होता है और रकम पूरी तरह वापस विदेश भेजी जा सकती है।

NRE Fixed Deposit: विदेश में कमाई करने वाले भारतीय यानी NRI अपनी बचत को भारत में जमा करने के लिए NRE फिक्स्ड डिपॉजिट का विकल्प चुन सकते हैं। NRE यानी Non-Resident External फिक्स्ड डिपॉजिट में तय ब्याज के साथ टैक्स से जुड़े फायदे भी मिलते हैं। इस समय कई बैंक कुछ खास अवधि के NRE डिपॉजिट पर 7% या उससे ज्यादा ब्याज दे रहे हैं। कुछ बैंकों में यह ब्याज दर 8.05% तक पहुंच रही है।

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क्या होता है NRE फिक्स्ड डिपॉजिट

NRE फिक्स्ड डिपॉजिट एक टर्म डिपॉजिट होता है, जिसे Non-Resident External अकाउंट के जरिए खोला जाता है। इसमें पैसा भारतीय रुपये में जमा किया जाता है, लेकिन यह रकम विदेश में कमाई गई आय से भारत भेजी जाती है।

NRI और भारतीय मूल के लोग यानी PIO इस तरह के अकाउंट और डिपॉजिट खोल सकते हैं। NRE डिपॉजिट की बड़ी खासियत यह है कि इसमें जमा मूल रकम और उस पर मिलने वाला ब्याज पूरी तरह विदेश भेजा जा सकता है।

इसके अलावा योग्य NRI के लिए NRE डिपॉजिट से मिलने वाला ब्याज भारत में टैक्स फ्री होता है। हालांकि, यह डिपॉजिट भारतीय रुपये में होता है, इसलिए रुपये की कीमत में बदलाव का असर विदेश की मुद्रा में मिलने वाले रिटर्न पर पड़ सकता है।

इन बैंकों में मिल रहा है सबसे ज्यादा ब्याज

NRE फिक्स्ड डिपॉजिट पर सबसे ज्यादा ब्याज देने वाले बैंकों में DCB Bank सबसे ऊपर है। बैंक एक साल से ज्यादा और तीन साल तक की अवधि वाले डिपॉजिट पर 8.05% तक ब्याज दे रहा है।

डीसीबी बैंक एक साल की अवधि के एनआरई डिपॉजिट पर 7.10%, तीन साल से ज्यादा और पांच साल तक की अवधि पर 7.40% और पांच साल से दस साल तक की अवधि पर 7.25% ब्याज दे रहा है।

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इंडसइंड बैंक एक साल के एनआरई डिपॉजिट पर 7.75% ब्याज दे रहा है। वहीं एक साल से ज्यादा और तीन साल तक की अवधि के लिए बैंक की ब्याज दर 7.25% से 7.99% के बीच है। तीन से पांच साल की अवधि पर 7.25% और पांच से दस साल की अवधि पर 7% ब्याज दिया जा रहा है।

कर्नाटक बैंक और ठाणे जनता सहकारी बैंक एक साल के एनआरई डिपॉजिट पर 7.50% ब्याज दे रहे हैं। सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक की एक साल की अवधि के लिए ब्याज दर 7.15% है।

फेडरल बैंक एक साल से तीन साल तक की अवधि के एनआरई डिपॉजिट पर 7.15% से 7.50% तक ब्याज दे रहा है। वहीं करूर वैश्य बैंक, सिटी यूनियन बैंक और तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक एक साल की अवधि के लिए 7% ब्याज दे रहे हैं।

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इसके अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक भी अलग-अलग अवधि के एनआरई डिपॉजिट पर ब्याज दे रहे हैं।
 

NRE और NRO डिपॉजिट में क्या अंतर है

NRE डिपॉजिट उन NRI के लिए होता है जो विदेश में कमाई गई रकम को भारत में रखना चाहते हैं। वहीं NRO डिपॉजिट भारत में कमाई गई रकम जैसे किराया, डिविडेंड, पेंशन या संपत्ति बिक्री से मिली आय के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

NRE डिपॉजिट पर मिलने वाला ब्याज भारत में टैक्स फ्री होता है, जबकि NRO डिपॉजिट के ब्याज पर टैक्स देना पड़ता है। NRO डिपॉजिट से पैसा विदेश भेजने पर लागू नियम और सीमाएं होती हैं।

इसलिए NRI को NRE और NRO डिपॉजिट में चुनाव करते समय पैसे के स्रोत, टैक्स नियम, रकम वापस भेजने की जरूरत और बैंक की ब्याज दर को ध्यान में रखना चाहिए।
 

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Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 18, 2026