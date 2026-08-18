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Newsबिजनेस न्यूजतेल की कीमतों और US यील्ड बढ़ने से भारतीय बॉन्ड पर दबाव, रुपया भी हुआ कमजोर

तेल की कीमतों और US यील्ड बढ़ने से भारतीय बॉन्ड पर दबाव, रुपया भी हुआ कमजोर

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और US यील्ड में तेजी से भारतीय बॉन्ड बाजार पर दबाव बढ़ गया है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड 6.84% तक पहुंच गई, जबकि रुपया 95.67 के स्तर पर कमजोर हुआ। RBI के फैसले और विदेशी निवेशकों की बिकवाली ने बाजार की चिंता बढ़ा दी है।

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BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
UPDATED: Aug 18, 2026 10:54 IST
AI Generated Image

In Short

  • भारतीय 10 साल के बॉन्ड की यील्ड 3 बेसिस प्वाइंट बढ़कर 6.84% पहुंची, रुपया 95.67 पर कमजोर हुआ।
  • RBI की FCNR(B) सुविधा बंद होने से रुपये को मिलने वाला सपोर्ट कम होने की चिंता बढ़ी।
  • विदेशी निवेशकों ने 17 अगस्त को भारतीय शेयरों और सरकारी बॉन्ड से पैसा निकाला।

भारतीय बॉन्ड बाजार पर एक बार फिर दबाव बढ़ गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और US यील्ड बढ़ने से बॉन्ड की कीमतों में गिरावट आई है। इसके साथ ही रुपया भी कमजोर हुआ है। बाजार में इन बदलावों का असर बॉन्ड यील्ड और विदेशी मुद्रा बाजार पर साफ दिख रहा है।

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10 साल के बॉन्ड की यील्ड में बढ़ोतरी

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय 10 साल के बॉन्ड की यील्ड मंगलवार को 3 बेसिस प्वाइंट बढ़कर 6.84% पर पहुंच गई। इससे पहले सोमवार को इसमें 5 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी हुई थी। वहीं 5 साल वाले बॉन्ड की यील्ड भी 3 बेसिस प्वाइंट बढ़कर 6.46% हो गई है। इस हफ्ते अब तक इसमें 10 बेसिस प्वाइंट से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है।

तेल महंगा होने से महंगाई की चिंता बढ़ी

रिपोर्ट के मुताबिक, एशियाई बॉन्ड बाजार भी US ट्रेजरी की चाल को फॉलो करते हुए कमजोर हुए हैं। बाजार में सरकारों के बढ़ते खर्च और वित्तीय स्थिति को लेकर चिंता बढ़ रही है। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से महंगाई बढ़ने का डर भी बढ़ गया है, जिसका असर बॉन्ड बाजार पर पड़ रहा है।

RBI के फैसले के बाद छोटे बॉन्ड पर ज्यादा असर

रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार को छोटे समय वाले भारतीय बॉन्ड में ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी। इसकी वजह RBI का FCNR(B) सुविधा को तय समय से एक महीने पहले बंद करने का फैसला था। यह सुविधा विदेशों में रहने वाले भारतीयों से विदेशी मुद्रा जुटाने के लिए थी।

RBI मंगलवार को 1.50 लाख करोड़ रुपये की ओवरनाइट रिवर्स रेपो ऑक्शन करेगा। वहीं भारतीय राज्य भी मंगलवार को 202 अरब रुपये के बॉन्ड बेचेंगे।

रुपया 95.67 के स्तर पर कमजोर

रिपोर्ट के मुताबिक, डॉलर के मुकाबले रुपया 0.1% गिरकर 95.67 पर पहुंच गया। ट्रेडर्स के मुताबिक RBI ने रुपये को सहारा देने के लिए ऑफशोर और ऑनशोर फॉरेक्स मार्केट में डॉलर की बिक्री की है।

BNY के करेंसी स्ट्रैटेजिस्ट वी खूून चोंग के मुताबिक RBI की FCNR(B) योजना सफल रही, लेकिन इसके खत्म होने से रुपये को मिलने वाला एक बड़ा सहारा कम हो गया है।

इस योजना से 52 अरब डॉलर से ज्यादा का इनफ्लो आया था, जिससे RBI के स्पॉट फॉरेक्स रिजर्व को मजबूती मिली और हेजिंग की स्थिति बेहतर हुई। हालांकि इससे आगे डॉलर की जिम्मेदारी भी बढ़ी है।

डॉलर-रुपये पर Goldman Sachs की राय

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रिपोर्ट के मुताबिक, Goldman Sachs ने अपनी शॉर्ट थाई बहत-रुपया ट्रेड सलाह को बंद कर दिया है। बैंक के मुताबिक इस ट्रेड से करीब 1% का छोटा फायदा हुआ है। रणनीतिकारों का कहना है कि डॉलर-रुपया आगे 94 से 96 के दायरे में रह सकता है।

विदेशी निवेशकों ने शेयर और बॉन्ड बेचे

रिपोर्ट के मुताबिक, 17 अगस्त को ग्लोबल फंड्स ने भारतीय शेयर बाजार से 25.4 अरब रुपये निकाले। विदेशी निवेशकों ने 15.5 अरब रुपये के सरकारी बॉन्ड बेचे, जबकि कॉरपोरेट डेट में 350 मिलियन रुपये लगाए।

वहीं सरकारी बैंकों ने 74.5 अरब रुपये के सरकारी बॉन्ड खरीदे। दूसरी ओर विदेशी बैंकों ने 24.8 अरब रुपये के बॉन्ड बेचे।

भारतीय बाजार में बॉन्ड, रुपये और विदेशी निवेश की चाल पर अब कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक बाजारों की दिशा का असर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 18, 2026