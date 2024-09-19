scorecardresearch
NPS Vatsalya Vs PPF: कौन सा है बेहतर विकल्प?

NPS Vatsalya Vs PPF: कौन सा है बेहतर विकल्प?

सरकार ने एनपीएस वात्सल्य की योजना शुरू कर दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस योजना की शुरूआत की है साथ ही सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना में निवेश करें।

Ankur Tyagi
Sep 19, 2024 15:49 IST
एनपीएस वात्सल्य योजना

सीतारमण ने बुधवार को एक कार्यक्रम में कहा कि एनपीएस ने एक योजना में शुरूआत से ही  सरकारी क्षेत्र को लगभग 9.5% सीएजीआर दिया है। गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए, इक्विटी सेगमेंट में रिटर्न 14 प्रतिशत, डेट कैटेगरी में 9.1 प्रतिशत और सरकारी बॉन्ड्स में 8.8 प्रतिशत रहा है। इसलिए सरकार अब बच्चों के नाम से इस योजना को लेकर आई है।

योजना में 3 वर्ष की लॉक-इन अवधि

इस योजना में 3 वर्ष की लॉक-इन अवधि के बाद अधिकतम 25% धनराशि निकालने की अनुमति है, जिसमें अधिकतम तीन बार निकासी की अनुमति है। विशेष रूप से, यदि कुल धनराशि 2.5 लाख रुपये से अधिक है, तो व्यक्ति एकमुश्त 20% निकालने का विकल्प चुन सकता है, जबकि शेष भाग का उपयोग वार्षिकी खरीदने के लिए किया जाना चाहिए।

इसके विपरीत, यदि जमा राशि 2.5 लाख रुपये के बराबर या उससे कम है, तो पूरी राशि एक बार में निकाली जा सकती है। इसके अतिरिक्त, खाताधारक की मृत्यु की स्थिति में, नियुक्त अभिभावक को पूरी राशि निकालने का अधिकार है।

PPF इससे अलग कैसे है?

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) योजना सरकार द्वारा समर्थित, लॉन्ग टर्म निवेश विकल्प है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें अर्जित ब्याज और  रिटर्न पर टैक्स नहीं लगता है।

पीपीएफ योजना की न्यूनतम अवधि

पीपीएफ योजना की न्यूनतम अवधि 15 वर्ष है, जिसे निवेशक अपनी इच्छानुसार 5 वर्ष के ब्लॉक में बढ़ा सकता है। पीपीएफ के लिए निवेश सीमा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये निवेश की अनुमति देती है। निवेशकों के पास एकमुश्त या पूरे वर्ष में अधिकतम 12 किस्तों में निवेश करने की सुविधा है।

पीपीएफ खाता खोलने के लिए

पीपीएफ खाता खोलने के लिए, केवल 100 रुपये का न्यूनतम मासिक योगदान आवश्यक है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 1.5 लाख रुपये से अधिक के किसी भी वार्षिक निवेश पर ब्याज नहीं मिलेगा और कर बचत लाभ के लिए योग्य नहीं होगा। पीपीएफ खाते में जमा राशि चुनी गई अवधि की पूरी अवधि के लिए हर साल कम से कम एक बार की जानी चाहिए, जो शुरू में 15 साल निर्धारित की जाती है और इसे 5 साल के ब्लॉक में बढ़ाया जा सकता है।

एनपीएस वात्सल्य और पीपीएफ के बीच अंतर

यहां कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना जरूरी है। पीपीएफ सरकार की गारंटी वाली योजना है, जो इसे सुरक्षित बनाती है, लेकिन इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम होता है, जबकि एनपीएस में इक्विटी-लिंक्ड रिटर्न होता है। दूसरा, पीपीएफ एक निवेश योजना है, जबकि एनपीएस वात्सल्य एक पेंशन योजना है जो 18 वर्ष से अधिक अवधि तक चलती है।

KFin टेक्नोलॉजीज में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली

KFin टेक्नोलॉजीज में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के प्रमुख राजेश खंडागले ने कहा, "लोग अक्सर सभी निवेश विकल्पों को मिलाते हैं और उनकी तुलना करते हैं, लेकिन उनके मूलभूत अंतरों को पहचानना महत्वपूर्ण है। एनपीएस वात्सल्य और पीपीएफ दो अलग-अलग निवेश विकल्प हैं, जिनके अलग-अलग लक्ष्य हैं। उनके बीच पहला अंतर रिटर्न का है। पीपीएफ सरकार की गारंटी वाली योजना है, जो इसे सुरक्षित बनाती है, लेकिन इसमें आरओआई कम होता है (अक्सर 7-8% वार्षिक रिटर्न के बीच रहता है); एनपीएस में इक्विटी-लिंक्ड रिटर्न होता है, जो इसे उच्च आरओआई उत्पन्न करने की अनुमति देता है।"

दूसरा, पी.पी.एफ. का उद्देश्य

"दूसरा, पी.पी.एफ. का उद्देश्य निवेशकों के मन में निवेश और सुरक्षित रिटर्न की भावना पैदा करना है। लेकिन एन.पी.एस. को पेंशन योजना के रूप में पेश किया जाता है, जिसका अर्थ है लंबी लॉक-इन अवधि, उच्च चक्रवृद्धि ब्याज और अधिक धन सृजन, सभी का उद्देश्य एक ही है - सेवानिवृत्ति योजना। जहाँ पी.पी.एफ. में केवल 1.5 लाख रुपये तक का कर लाभ है, वहीं एन.पी.एस. एक वित्तीय वर्ष में 7.5 लाख रुपये तक की संभावित कर बचत प्रदान करता है। इन कारणों से, हमें एन.पी.एस. वात्सल्य की तुलना पी.पी.एफ. से नहीं करनी चाहिए और उन्हें दो अलग-अलग निवेश विकल्पों के रूप में देखना चाहिए।''

