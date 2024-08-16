PPF के जरिए अब तैयार करे लाखो का फंड ! यहाँ मिल रहा है 7.1% ब्याज

scorecardresearch
Newsपर्सनल फाइनेंसPPF के जरिए अब तैयार करे लाखो का फंड ! यहाँ मिल रहा है 7.1% ब्याज

इस स्कीम के जरिए अगर आप 1.63 लाख का फंड तैयार करना चाहते हैं तो आपको 15 साल तक हर महीने 500 रुपए निवेश करने होंगे। वहीं अगर आप हजार रुपए महीना निवेश करते हैं तो आपको 15 साल बाद लगभग 3.25 लाख रुपए मिलेंगे।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Aug 16, 2024 09:51 IST
अगर आप इन दिनों ऐसी स्कीम में निवेश करने का प्लान कर रहे हैं जहां आपका पैसा भी सेफ रहे और आपको अच्छा रिटर्न भी मिलता रहे, तो पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) स्कीम आपके लिए सही साबित हो सकती है। इस स्कीम में अभी 7.1% सालाना ब्याज दिया जा रहा है। इसमें हर महीने सिर्फ हजार रुपए निवेश करके आप आसानी से 3.25 लाख रुपए का फंड तैयार कर सकते हैं। हम आपको इस स्कीम के साथ यह भी बता रहे हैं कि आप हर महीने कितना निवेश करके कितना फंड तैयार कर सकते हैं। 

500 रुपए में खोल सकते हैं अकाउंट

PPF अकाउंट खोलने के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि 500 रुपए है। किसी वित्त वर्ष में न्यूनतम 500 रुपए जमा करने की जरूरत होती है, जबकि अधिकतम निवेश सीमा 1.5 लाख रुपए सालाना तय की गई है। यानी आप एक वित्त वर्ष में PPF में 1.5 लाख रुपए से ज्यादा का निवेश नहीं कर सकेंगे। 

15 साल का रहता है मैच्योरिटी पीरियड 

PPF अकाउंट 15 साल में मैच्योर होता है। आप चाहे तो मैच्योरिटी के बाद पूरा पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो इसे 5-5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।इसके लिए मैच्योरिटी पूरा होने के एक साल पहले ही बढ़ाना होगा। 

5 साल का रहता है लॉक इन पीरियड 

हालांकि PPF अकाउंट खोलने वाले साल के बाद 5 साल तक इस खाते से पैसा नहीं निकाला जा सकता। ये अवधि पूरा होने के बाद फॉर्म 2 भर कर पैसा निकाला जा सकेगा। हालांकि 15 साल साल पहले पैसा निकालने पर आपके फंड से 1% की कटौती की जाएगी। 

इस स्कीम के जरिए अगर आप 1.63 लाख का फंड तैयार करना चाहते हैं तो आपको 15 साल तक हर महीने 500 रुपए निवेश करने होंगे। वहीं अगर आप हजार रुपए महीना निवेश करते हैं तो आपको 15 साल बाद लगभग 3.25 लाख रुपए मिलेंगे। यहां जानें इसमें निवेश करने पर आपको कितना फायदा होगा। 

Aug 16, 2024